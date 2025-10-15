Tempestade ameaça Piracicaba no fim de semana; Veja a previsão

Segundo o especialista, professor Hiroshi Paulo Yoshizane, a análise atmosférica para este sábado (18) aponta risco de chuvas intensas na Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) e na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A movimentação de um sistema de sudoeste para nordeste deve provocar precipitações localizadas superiores a 25 mm, com descargas elétricas e ventos com rajadas que podem ultrapassar 20 km/h, especialmente a partir do período da tarde.
Os episódios descritos fazem parte do padrão de chuvas de outubro a março — conhecidas popularmente como precipitações de verão — caracterizadas por pancadas fortes e de curta duração. Apesar da curta duração, essas tempestades têm potencial para causar alagamentos rápidos, queda de galhos e transtornos no tráfego urbano.
A previsão indica que as tempestades tendem a ser localizadas, ou seja, alguns pontos podem ser atingidos com intensidade bem maior que áreas próximas. Diante disso, as autoridades reforçam orientações práticas para reduzir riscos:
- Não atravesse trechos alagados a pé ou de carro;
- Procure abrigo seguro ao notar tempestade ou trovoadas;
- Evite estacionar sob árvores, outdoors ou estruturas instáveis;
- Desligue aparelhos elétricos em caso de descargas próximas;
- Acompanhe atualizações da Defesa Civil e dos órgãos meteorológicos oficiais.
A Defesa Civil Estadual e as unidades regionais devem emitir comunicados com instruções locais conforme o quadro evoluir. Moradores de áreas sujeitas a enchentes ou com histórico de alagamento devem adotar medidas de proteção e manter canais de comunicação abertos para receber alertas.
A recomendação das autoridades é não subestimar o fenômeno: mesmo eventos de curta duração podem provocar danos e colocar vidas em risco. Em caso de emergência, acione os serviços competentes e evite deslocamentos desnecessários até a normalização das condições.