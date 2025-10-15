Tempestade ameaça Piracicaba no fim de semana; Veja a previsão

Segundo o especialista, professor Hiroshi Paulo Yoshizane, a análise atmosférica para este sábado (18) aponta risco de chuvas intensas na Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) e na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A movimentação de um sistema de sudoeste para nordeste deve provocar precipitações localizadas superiores a 25 mm, com descargas elétricas e ventos com rajadas que podem ultrapassar 20 km/h, especialmente a partir do período da tarde.

Os episódios descritos fazem parte do padrão de chuvas de outubro a março — conhecidas popularmente como precipitações de verão — caracterizadas por pancadas fortes e de curta duração. Apesar da curta duração, essas tempestades têm potencial para causar alagamentos rápidos, queda de galhos e transtornos no tráfego urbano.