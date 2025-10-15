IA: estudantes usam ferramenta para estudos e pesquisas

De maneira geral, a Inteligência Artificial (IA) conquistou os estudantes. Para eles, a IA ajuda principalmente nos trabalhos escolares e na hora da revisão para as provas. Eles afirmam, porém, que a maioria de seus professores tem uma certa resistência ao uso por parte dos estudantes, pois acreditam que essa prática os tornariam dependentes da ferramenta. Entretanto, como hoje em dia o seu uso é praticamente inevitável, os educadores cobram a utilização da ferramenta com responsabilidade.

“A Inteligência Artificial me ajuda bastante a estudar, podendo simplificar matérias ou explicar de um jeito mais simples. Uso a IA com frequência para estudar para as provas, pesquisas, fontes para redação e para trabalhos escolares”, diz Hinata Takami Rosa, 14, estudante do 9º ano de uma escola pública. “A IA nos ajuda nas questões que não sabemos; é como um professor virtual”, emenda Cauã Brioso, 13 anos, estudante do 7º ano de uma escola pública da cidade.

Apesar de verem com “bons olhos” a ajuda virtual, os estudantes dizem que seus professores são resistentes ao uso por parte dos discentes, por entenderem que os adolescentes ainda são muito imaturos. “Eles (os docentes) não incentivam o uso, nem proíbem, mas são contra”, lembra Cauã.