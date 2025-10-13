Piracicaba e região abrem 1,2 mil vagas de emprego; veja lista

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1218 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 16 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.