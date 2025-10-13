Piracicaba e região abrem 1,2 mil vagas de emprego; veja lista

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1218 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 16 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Auxiliar administrativo (Jovem aprendiz)
- Auxiliar de logística para trabalhar em Iracemápolis
- Comprador(a) Técnico(a) para Construção Civil
- Eletricista
- Jardineiro
- Líder / Encarregado
- Mecânico de Alinhamento
- Motorista
- Operador de carnes
- Operador de loja - caixa, vaga temporária para 270 dias
- Pintor industrial (Vaga Temporária 270 dias)
- Promotor de vendas, temporária para 90 dias
- Serviços Gerais
- Vendedor(a)
- Vendedor(a)
- Vendedor(a) interno
Águas de São Pedro
Águas de São Pedro está com 32 vagas de emprego abertas para diversos setores. A cidade, conhecida por sua vocação turística e qualidade de vida, apresenta uma boa chance para quem procura uma colocação no mercado.
Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.
Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro. Para mais informações acesse o site da Prefeitura.
Veja as oportunidades, os números em parentêses são referentes a quantidade de vagas:
- Administrativo de Obras (1)
- Armador (4)
- Atendente de cafeteria (4)
- Auxiliar Administrativo de Obra (1)
- Carpinteiro (6)
- Encarregado de Obras (1)
- Manicure (1)
- Operadora de Caixa (1)
- Pedreiro (2)
- Salgadeira (1)
- Servente de obras (8)
- Vendedora (2)
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro está com 11 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Os interessados devem ir ao Poupatempo de São Pedro com os seguintes documentos:
RG e CPF (ou CNH atualizada)
Carteira de Trabalho
PIS ativo ou Cartão Cidadão
Comprovante de endereço recente
Currículo atualizado
O Poupatempo fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa de vagas está disponível no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:
- Agente de Segurança
- Assistente de Compras
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Camareira
- Cozinheiro
- Eletricista
- Garçom
- Guarda-Vidas
- Operador de Caixa
- Piscineiro
- Repositor de Mercadoria
- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 46 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Auxiliar logístico i
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de loja
- Soldador
- Ajudante de armador
- Estágio de atendimento/comercial
- Operador de caixa
- Motorista de caminhão
- Repositor de mercadorias
- Auxiliar mecânico de refrigeração
- Operador de máquina desfibradeira
- Jovem aprendiz
- Montador de pallets e caixas
- Aprendiz de auxiliar de produção
- Ajudante geral/limpeza
- Eletricista
- Assistente administrativo
- Ajudante de estoque
- Operador de máquina fiação
- Auxiliar de operação
- Estoquista
- Promotor de vendas externo
- Atendente de restaurante
- Auxiliar de topógrafo
- Orientador de serviços (estacionamento)
- Promotor/repositor merchandising
- Vigia
- Auxiliar de limpeza
- Trabalhador rural
- Atendente de lanchonete
- Cozinheiro de restaurante
- Garçom
- Auxiliar de cozinha
- Assistente de administração de materiais
- Assistente de processos
- Auxiliar operacional i
- Vendedor - segmento turismo
- Atendente
- Inspetor de qualidade
- Auxiliar de produção
- Vendedor externo
- Modelador
- Auxiliar de farmácia iii
- Motorista
- Auxiliar de carregador
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1110 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade