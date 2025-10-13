ANVISA proíbe venda de 18 produtos à base de cogumelos e cannabis

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda de produtos de cannabis das empresas Hemp Vegan e Cannafy, além de itens feitos com cogumelos da De Volta às Raízes. A medida, detalhada na Resolução 3.987/2025, foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (10).

Segundo a Anvisa, os produtos da Hemp Vegan foram vetados por não possuírem registro ou autorização da agência e por serem fabricados por uma entidade não identificada. A restrição abrange todos os lotes dos seguintes produtos derivados de cannabis da marca:

Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA)

Bálsamos Tópicos de CBD

Gotas de CBD Fullspectrum Vegano

CBD Gummies Fullspectrum

CBD Paste Fullspectrum Vegan

CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan

CBD + CBDA Fullspectrum

Parches Musculares - 50 mg de CBD

Fiscalização na Cannafy e De Volta às Raízes