13 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

FORA DO MERCADO

ANVISA proíbe venda de 18 produtos à base de cogumelos e cannabis

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Freepik
De acordo com o órgão regulamentador, os produtos não possuem registro ou autorização para serem comercializados
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda de produtos de cannabis das empresas Hemp Vegan e Cannafy, além de itens feitos com cogumelos da De Volta às Raízes. A medida, detalhada na Resolução 3.987/2025, foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (10).

VEJA MAIS:

Segundo a Anvisa, os produtos da Hemp Vegan foram vetados por não possuírem registro ou autorização da agência e por serem fabricados por uma entidade não identificada. A restrição abrange todos os lotes dos seguintes produtos derivados de cannabis da marca:

  • Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA)
  • Bálsamos Tópicos de CBD
  • Gotas de CBD Fullspectrum Vegano
  • CBD Gummies Fullspectrum
  • CBD Paste Fullspectrum Vegan
  • CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan
  • CBD + CBDA Fullspectrum
  • Parches Musculares - 50 mg de CBD

Fiscalização na Cannafy e De Volta às Raízes

A Cannafy Serviços de Internet também foi alvo da fiscalização por comercializar produtos sem registro ou autorização na Anvisa, fabricados por uma empresa sem Autorização de Funcionamento (AFE).

A proibição se estende a todos os lotes dos seguintes produtos de cannabis:

  • Produtos de cannabis da marca CBDM Gummy
  • Produtos de cannabis da Marca Canna River
  • Produtos de cannabis da Marca Rare Cannabinoid
Em nota ao portal Agência Brasil, a Cannafy afirmou que não fabrica ou vende produtos de cannabis no Brasil e que se limita a conectar pacientes brasileiros a fornecedores estrangeiros, assegurando que todas as importações sejam previamente autorizadas pela Anvisa, em conformidade com a Resolução RDC n. 660/2022.

Adicionalmente, a agência sanitária suspendeu a venda de todos os lotes de produtos de cogumelos da De Volta às Raízes. A justificativa foi a ausência de registro, notificação ou cadastro na Anvisa, e a empresa fabricante não possuir autorização para a fabricação de medicamentos.

Os produtos vetados são:

  • Cogumelo Tremella
  • Cogumelo Reish
  • Cordyceps Militaris
  • Cogumelo do Sol
  • Cogumelo Juba de Leão
  • Cogumelo Chaga
  • Cogumelo Cauda de Peru

Em seu site, a De Volta às Raízes informa que os cogumelos são usados na Medicina Tradicional Chinesa e não são classificados como medicamentos, o que os dispensaria de registro no Ministério da Saúde, conforme a Resolução nº 240/2018.

