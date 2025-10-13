ANVISA proíbe venda de 18 produtos à base de cogumelos e cannabis

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda de produtos de cannabis das empresas Hemp Vegan e Cannafy, além de itens feitos com cogumelos da De Volta às Raízes. A medida, detalhada na Resolução 3.987/2025, foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (10).
Segundo a Anvisa, os produtos da Hemp Vegan foram vetados por não possuírem registro ou autorização da agência e por serem fabricados por uma entidade não identificada. A restrição abrange todos os lotes dos seguintes produtos derivados de cannabis da marca:
- Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA)
- Bálsamos Tópicos de CBD
- Gotas de CBD Fullspectrum Vegano
- CBD Gummies Fullspectrum
- CBD Paste Fullspectrum Vegan
- CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan
- CBD + CBDA Fullspectrum
- Parches Musculares - 50 mg de CBD
Fiscalização na Cannafy e De Volta às Raízes
A Cannafy Serviços de Internet também foi alvo da fiscalização por comercializar produtos sem registro ou autorização na Anvisa, fabricados por uma empresa sem Autorização de Funcionamento (AFE).
A proibição se estende a todos os lotes dos seguintes produtos de cannabis:
- Produtos de cannabis da marca CBDM Gummy
- Produtos de cannabis da Marca Canna River
- Produtos de cannabis da Marca Rare Cannabinoid
Em nota ao portal Agência Brasil, a Cannafy afirmou que não fabrica ou vende produtos de cannabis no Brasil e que se limita a conectar pacientes brasileiros a fornecedores estrangeiros, assegurando que todas as importações sejam previamente autorizadas pela Anvisa, em conformidade com a Resolução RDC n. 660/2022.
Adicionalmente, a agência sanitária suspendeu a venda de todos os lotes de produtos de cogumelos da De Volta às Raízes. A justificativa foi a ausência de registro, notificação ou cadastro na Anvisa, e a empresa fabricante não possuir autorização para a fabricação de medicamentos.
Os produtos vetados são:
- Cogumelo Tremella
- Cogumelo Reish
- Cordyceps Militaris
- Cogumelo do Sol
- Cogumelo Juba de Leão
- Cogumelo Chaga
- Cogumelo Cauda de Peru
Em seu site, a De Volta às Raízes informa que os cogumelos são usados na Medicina Tradicional Chinesa e não são classificados como medicamentos, o que os dispensaria de registro no Ministério da Saúde, conforme a Resolução nº 240/2018.