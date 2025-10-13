ESALQ conquista quatro prêmios em Congresso de Ciência

O Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) recebeu quatro premiações na edição 2025 do Prêmio Ciência do Solo Victor Hugo Alvarez V., concedido pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS). O reconhecimento ocorreu durante o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, em setembro, em São Luís (MA), e visa valorizar a produção científica nacional que contribui para o avanço da área no país.

Quatro prêmios em três divisões

Na Divisão I – Solo no Espaço e no Tempo, Danilo César de Mello foi premiado na categoria Doutorado, com a tese “Pedometry Applications in the Antarctic Cryosphere: An Earth System Approach to Cryopedology, Pedogenesis, and Pedogeomorphology”. A tese teve orientação do Professor Márcio Rocha Francelino (UFV) e coorientação do Professor José Alexandre Melo Demattê (Esalq/USP).