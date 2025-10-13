ANVISA libera fabricação de etanol farmacêutico; Saiba mais

A decisão da agência sai na esteira de uma resolução publicada para permitir produção emergencial e temporária do antídoto, com critérios claros: empresas estabelecidas no Brasil, atendimento às normas sanitárias e de qualidade e validade limitada — de até 120 dias — para as unidades produzidas. A medida foi tomada para acelerar a disponibilidade do tratamento diante do aumento de casos suspeitos em diferentes estados.

Em um movimento para enfrentar o surto de intoxicações por metanol no país, a Anvisa liberou a fabricação do primeiro lote de etanol farmacêutico injetável pelo laboratório Cristália, com destino ao Sistema Único de Saúde. Serão produzidas 12 mil ampolas, que serão entregues ao Ministério da Saúde como doação, informou a farmacêutica.

Dados oficiais mostram a dimensão do problema: até a última atualização do Ministério da Saúde foram notificados 246 casos relacionados ao consumo de bebidas adulteradas, dos quais 29 foram confirmados como intoxicação por metanol e 217 permanecem em investigação; 249 suspeitas foram descartadas. Em termos de óbitos, cinco mortes foram confirmadas em São Paulo e outras 12 mortes seguem em apuração em diferentes estados, incluindo São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Como funciona o antídoto

O etanol administrado por via intravenosa é usado como antídoto porque compete com o metanol pela mesma enzima hepática (alcohol dehydrogenase), reduzindo a formação de formaldeído e ácido fórmico — metabólitos responsáveis pelos danos ao sistema nervoso e à visão. Na prática clínica, pequenas quantidades de metanol — cerca de 10 ml — já podem causar cegueira, e aproximadamente 30 ml são consideradas potencialmente fatais para um adulto, o que explica a urgência na disponibilização do tratamento.

Fomepizol e importação excepcional

Além do etanol, o fomepizol é amplamente empregado em outros países por bloquear diretamente a enzima que metaboliza o metanol; contudo, seu registro no Brasil é limitado. Em caráter excepcional, a Anvisa autorizou a importação de 2,6 mil frascos via fundo da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) a pedido do Ministério da Saúde. Do total, 2,5 mil frascos foram adquiridos pela pasta e 100 foram doados pela fabricante Daiichi Sankyo; os lotes chegaram ao país recentemente e já estão em distribuição para unidades do SUS que atendem intoxicações.

Próximos passos e recomendações