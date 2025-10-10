Bares e boates de Piracicaba passam por fiscalização; Saiba mais

No primeiro dia da ação, as equipes se desdobraram em quatro frentes de trabalho para inspecionar 28 estabelecimentos. Os alvos incluíram diversos bairros da cidade, como Alemães, Nova Piracicaba, Vila Rezende, São Dimas, Vila Independência, Jardim Europa, Centro, Alto e Jardim Alvorada. Como resultado imediato, oito locais (não divulgados) foram autuados por diversas irregularidades, sendo a mais comum a ausência de nota fiscal de bebidas destiladas, conforme exigido pela legislação vigente. Além das autuações, todos os estabelecimentos fiscalizados receberam orientações detalhadas sobre as boas práticas sanitárias e de funcionamento.

Uma operação conjunta entre a Vigilância Sanitária, o Procon e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba deu início, na última quinta-feira (09), a uma fiscalização intensificada em bares, restaurantes e boates do município. A iniciativa, que complementa o trabalho rotineiro da Vigilância, foi impulsionada pela recente onda de casos de intoxicação por metanol registrados no Estado de São Paulo, visando a prevenção de riscos à saúde pública.

Paula Cendrowicz Matias, coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, enfatizou a importância da ação: "Nosso papel é cuidar da saúde da população, e uma das formas de fazer isso é garantir que o que chega à mesa do consumidor seja seguro. Ao intensificar a fiscalização, queremos prevenir riscos e também orientar os comerciantes sobre boas práticas. É importante que as pessoas fiquem atentas e evitem consumir bebidas de procedência duvidosa. Quando cada um faz a sua parte — poder público, comerciantes e consumidores — conseguimos proteger a saúde de todos."

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Durante as vistorias, as equipes multidisciplinares verificam uma série de requisitos cruciais: a procedência e o armazenamento adequado das bebidas, as condições gerais de higiene dos ambientes, o cumprimento rigoroso das normas de segurança e a regularidade de toda a documentação necessária para o funcionamento dos estabelecimentos. O principal objetivo é assegurar a integridade dos consumidores e combater ativamente a comercialização de produtos irregulares que possam comprometer a saúde.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, reforçou a relevância da medida. "A fiscalização é uma das formas mais eficazes de prevenção em saúde pública. Ao intensificar essas ações, estamos protegendo a população e evitando que situações graves ocorram. Nosso compromisso é garantir que o cidadão de Piracicaba consuma produtos seguros e que os estabelecimentos atuem dentro das normas sanitárias", declarou.