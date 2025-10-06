Anvisa emite importação de 2 mil frascos de antídoto para metanol

O pedido foi feito pelo Ministério da Saúde, que será responsável pela aquisição de 2.500 frascos. Outros 100 frascos serão doados pela empresa fabricante. A operação de importação será realizada com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O prazo para entrega dos lotes será definido em negociação entre o ministério e o fabricante do medicamento.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, neste domingo (5), a importação excepcional de 2.600 frascos do medicamento Fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. A autorização foi concedida em caráter emergencial, diante do aumento de casos suspeitos no país.

De acordo com a Anvisa, o Fomepizol ainda não possui registro regular no Brasil. A importação excepcional foi liberada diante da necessidade de resposta imediata ao avanço de casos suspeitos de envenenamento por metanol, substância presente em bebidas alcoólicas possivelmente adulteradas.

Além da autorização para o Fomepizol, a Anvisa também permitiu a fabricação de etanol injetável no país. O produto será destinado ao tratamento hospitalar de pacientes intoxicados por metanol e será produzido com padrão farmacêutico, o que deve ampliar a disponibilidade do insumo no sistema de saúde.

Casos suspeitos em investigação

Até este domingo (5), o Ministério da Saúde notificou 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil. Do total, 16 foram confirmados, sendo a maioria no estado de São Paulo.