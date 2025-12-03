03 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO EM PIRACICABA

Homem que morreu em ação policial era procurado por homicídio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio César/Pira1/JP
O procurado morreu baleado no bairro Perdizes.
O procurado morreu baleado no bairro Perdizes.

  O confronto fulminante que colocou o bairro Perdizes em tensão absoluta na manhã desta quarta-feira (3), teve como alvo um homem procurado por homicídio.

VEJA MAIS

A operação, que deveria ser apenas o cumprimento de um mandado de prisão, terminou em morte e susto na vizinhança.

Segundo as informações apuradas, as viaturas da Força Tática chegaram à rua Águas de Lindóia no início da manhã. Ao perceber a aproximação dos policiais, o procurado correu para dentro da casa, onde pegou um revólver e apontou diretamente para a equipe. Diante da ameaça iminente, os PMs reagiram com um disparo certeiro. O homem caiu imediatamente.

O barulho seco do tiro ecoou pelo quarteirão e acordou moradores, que saíram às portas sem entender o que estava acontecendo. O resgate foi acionado, mas a morte do suspeito foi confirmada no local.

O revólver calibre .38 foi apreendido. A rua ficou tomada por curiosos, enquanto a perícia trabalhava na residência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários