A operação, que deveria ser apenas o cumprimento de um mandado de prisão, terminou em morte e susto na vizinhança.

O confronto fulminante que colocou o bairro Perdizes em tensão absoluta na manhã desta quarta-feira (3), teve como alvo um homem procurado por homicídio.

Segundo as informações apuradas, as viaturas da Força Tática chegaram à rua Águas de Lindóia no início da manhã. Ao perceber a aproximação dos policiais, o procurado correu para dentro da casa, onde pegou um revólver e apontou diretamente para a equipe. Diante da ameaça iminente, os PMs reagiram com um disparo certeiro. O homem caiu imediatamente.

O barulho seco do tiro ecoou pelo quarteirão e acordou moradores, que saíram às portas sem entender o que estava acontecendo. O resgate foi acionado, mas a morte do suspeito foi confirmada no local.

O revólver calibre .38 foi apreendido. A rua ficou tomada por curiosos, enquanto a perícia trabalhava na residência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.