Evento Criança & Pet: SPPA fará feira de doação no sábado (11)

A Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA) realizará dois eventos neste fim de semana, voltados para o público infantil e seus animais de estimação, em Piracicaba. Além da programação especial para o Dia das Crianças, a ONG fará uma feira de adoção de cães e gatos.

O primeiro, o "Evento Criança & Pet", acontece no sábado (11), das 8h às 12h, na Rua João Lordelo, 315, na Vila Industrial. A programação inclui atividades de lazer para as crianças, distribuição de brindes para os animais e vermifugação gratuita para os pets.