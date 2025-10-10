Evento Criança & Pet: SPPA fará feira de doação no sábado (11)

A Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA) realizará dois eventos neste fim de semana, voltados para o público infantil e seus animais de estimação, em Piracicaba. Além da programação especial para o Dia das Crianças, a ONG fará uma feira de adoção de cães e gatos.
O primeiro, o "Evento Criança & Pet", acontece no sábado (11), das 8h às 12h, na Rua João Lordelo, 315, na Vila Industrial. A programação inclui atividades de lazer para as crianças, distribuição de brindes para os animais e vermifugação gratuita para os pets.
No domingo (12), a SPPA estará presente na Avenida Vollet Sachs, 3223, das 9h às 12h.
A organização reforça a importância das doações para a continuidade de seu trabalho, disponibilizando a chave Pix (CNPJ: 56.986.342/0001-87) para contribuições. Para mais informações acesse o Instagram: @sppaongpiracicaba
Dados preocupantes
A população de gatos domésticos no Brasil atingiu uma marca expressiva, ultrapassando 30 milhões de indivíduos. Levantamentos recentes indicam um crescimento de 5,4% no número de felinos em lares nos últimos dois anos.
Apesar do aumento na adoção, que reflete uma sociedade mais aberta a acolher esses animais, o cenário é marcado pelo abandono. Estima-se que cerca de 10 milhões de gatos vivam atualmente nas ruas, enfrentando dificuldades para sobreviver.
O contraste entre a alta população e a capacidade de acolhimento é notável: menos de 7,5 mil desses animais em situação de rua são abrigados por Organizações Não Governamentais (ONGs) ou espaços públicos, demonstrando a lacuna entre a demanda por resgate e a estrutura disponível.