FEIRA DE DOAÇÃO

Evento Criança & Pet: SPPA fará feira de doação no sábado (11)

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
SPPA organizará dois eventos neste final de semana voltado para doação de animais com programação para crianças
SPPA organizará dois eventos neste final de semana voltado para doação de animais com programação para crianças

A Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA) realizará dois eventos neste fim de semana, voltados para o público infantil e seus animais de estimação, em Piracicaba. Além da programação especial para o Dia das Crianças, a ONG fará uma feira de adoção de cães e gatos.

VEJA MAIS:

O primeiro, o "Evento Criança & Pet", acontece no sábado (11), das 8h às 12h, na Rua João Lordelo, 315, na Vila Industrial. A programação inclui atividades de lazer para as crianças, distribuição de brindes para os animais e vermifugação gratuita para os pets.

No domingo (12), a SPPA estará presente na Avenida Vollet Sachs, 3223, das 9h às 12h.

A organização reforça a importância das doações para a continuidade de seu trabalho, disponibilizando a chave Pix (CNPJ: 56.986.342/0001-87) para contribuições. Para mais informações acesse o Instagram: @sppaongpiracicaba

Dados preocupantes

A população de gatos domésticos no Brasil atingiu uma marca expressiva, ultrapassando 30 milhões de indivíduos. Levantamentos recentes indicam um crescimento de 5,4% no número de felinos em lares nos últimos dois anos.

Apesar do aumento na adoção, que reflete uma sociedade mais aberta a acolher esses animais, o cenário é marcado pelo abandono. Estima-se que cerca de 10 milhões de gatos vivam atualmente nas ruas, enfrentando dificuldades para sobreviver.

O contraste entre a alta população e a capacidade de acolhimento é notável: menos de 7,5 mil desses animais em situação de rua são abrigados por Organizações Não Governamentais (ONGs) ou espaços públicos, demonstrando a lacuna entre a demanda por resgate e a estrutura disponível.

