Prefeitura inicia regularização fundiária em três bairros; veja

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, inicia na próxima segunda-feira (13), o trabalho de regularização fundiária nos Núcleos Informais de Interesse Social Nova Paulista, Arthur Madeira e Rua do Enxofre, localizados na região oeste do município.

Os documentos originais solicitados incluem: RG e CPF do titular e de seu cônjuge ou companheiro(a); Título de Eleitor e comprovante de votação do último pleito; Certidão de Nascimento ou Casamento (com averbações, se aplicável, atualizadas em 90 dias); Comprovante de residência ou declaração de atendimento em unidade de saúde; Contrato de compra e venda, se existir; e Carteira de Trabalho Digital com contracheque ou holerite atualizado. Em casos de casamento sob regime de Comunhão Universal de Bens ou Separação Total de Bens, o Pacto Antenupcial ou Certidão de Cartório deve ser apresentado.

A entrega da documentação deve ser realizada na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, situada no 9º andar do Centro Cívico (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, Centro). O atendimento é feito por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Mais informações estão disponíveis pelos telefones (19) 97120-1862 ou (19) 3403-1245.

Programa e Abrangência

A iniciativa integra a modalidade Reurb-S (Regularização Fundiária de Interesse Social), que visa assegurar a famílias de baixa renda o direito à titulação e à propriedade dos terrenos. O processo engloba medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para a inclusão destas famílias na cidade formal, garantindo acesso a infraestrutura e serviços públicos.