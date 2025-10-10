Adoção de gatos aumenta no Brasil, mas abandonos ainda preocupam

A presença de gatos nos lares do país nunca foi tão expressiva. Levantamentos recentes apontam que a população de felinos domésticos superou a marca de 30 milhões, consolidando um crescimento notável de 5,4% nos últimos dois anos. Este cenário, à primeira vista, reflete uma sociedade cada vez mais aberta a acolher esses companheiros de quatro patas.

A paixão dos brasileiros por animais de estimação alcança novos patamares, especialmente quando se trata de felinos. Contudo, por trás dos números animadores, emerge uma realidade preocupante que desafia a consciência coletiva sobre a guarda responsável.

Mas a euforia dos números contrasta com uma sombra persistente: o abandono. Estima-se que, enquanto milhões desfrutam de um lar, assustadores 10 milhões de gatos vivem à margem, nas ruas, em uma luta diária pela sobrevivência. O contraponto é ainda mais cruel: menos de 7,5 mil desses animais encontram refúgio em ONGs ou espaços públicos, escancarando a disparidade entre a necessidade e a capacidade de acolhimento.

O drama não é exclusivo do Brasil. Em escala global, a cifra de cães e gatos sem um teto ultrapassa os 360 milhões, com mais de um terço vivendo nas ruas ou em abrigos superlotados. As razões para o desamparo são multifacetadas e, muitas vezes, dolorosas: mudanças de residência, que respondem por um quinto das desistências, problemas de saúde do tutor, dificuldades financeiras ou de moradia, falta de tempo, e até mesmo o comportamento do animal ou alergias na família. Um fator crucial agrava a situação: a baixa taxa de identificação. Apenas cerca de 50% dos cães e 60% dos gatos possuem algum tipo de registro, o que não só dificulta a localização de animais perdidos — 60% deles nunca são reencontrados — como também contribui para a reprodução descontrolada e o consequente aumento das ninhadas indesejadas.

A perda de um pet é uma realidade angustiante para quase metade dos tutores. Em meio a esse cenário desafiador, iniciativas locais buscam reverter o quadro. No Distrito Federal, por exemplo, a Secretaria de Proteção Animal tem atuado proativamente com programas de castração gratuita que visam o controle populacional e a promoção da saúde pública. Ações como campanhas itinerantes, apoio a protetores com mais de dez animais e agendamentos facilitados via plataforma online já beneficiaram milhares de cães e gatos em diversas regiões. O Hospital Veterinário Público de Taguatinga é um exemplo, tendo realizado mais de 30 mil atendimentos gratuitos em apenas um ano.