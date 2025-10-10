Biblioteca Municipal oferece sábado cultural gratuito; Veja

Entre 10h e 12h, o público poderá participar da palestra "Orientação parental na era digital", conduzida por Isabelle Rasera. O encontro abordará os impactos do consumo digital excessivo nas capacidades cognitivas, atenção, linguagem e rendimento escolar de crianças e adolescentes. Serão discutidas estratégias para auxiliar famílias na imposição de limites saudáveis, desenvolvimento de hábitos digitais equilibrados e na promoção de um ambiente que integre tecnologia, convivência familiar e experiências no mundo real.

A Biblioteca Municipal de Piracicaba se tornará um polo cultural neste sábado (11), com uma programação diversificada e totalmente gratuita, destinada a diferentes faixas etárias. Os eventos incluem uma palestra sobre os desafios da era digital para pais, um sarau em celebração ao Dia das Crianças e a exibição de um premiado filme brasileiro.

Paralelamente à palestra, a praça Cacilda de Azevedo Cavaggione, em frente à Biblioteca (Rua Saldanha Marinho, 333), será palco da terceira edição de 2025 do "Contaê Sarau de Histórias". O evento, que celebra o Dia e o Mês das Crianças, transformará a praça em um espaço de narrativas, poesias e encantos, dedicado tanto aos pequenos quanto à "criança interior" de cada adulto. Sob a curadoria de Evair Sousa, o sarau contará com as participações especiais de Daniela Giardino e Marcela Montrazi, que prometem tocar o público com histórias e poesias. Uma novidade desta edição é a abertura do palco para a participação de todos que desejarem compartilhar suas próprias histórias, declamar poesias ou cantar, reforçando o espírito de celebração coletiva da arte e da expressão.

Encerrando a programação do dia, às 14h, será exibido o filme "O Sonho de Clarice". A produção infantil brasileira de 2023, dirigida por Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, acompanha a jornada de Clarice, uma garota inteligente e criativa que busca superar a perda da mãe. Em seu cotidiano ao lado do pai carroceiro, Clarice constrói um mundo mágico com amigos improváveis, onde vive aventuras emocionantes e aprende a lidar com a saudade. Com classificação indicativa de 10 anos, o filme foi reconhecido com prêmios de Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição de Som no Festival de Cinema de Brasília, além de ter sido seleção oficial em eventos como o Olhar de Cinema – Curitiba International Film Festival e o Fantaspoa International Fantastic Film Festival.

