Campanha de arrecadação de brinquedos irá até novembro; como doar

A participação da unidade escolar ocorre por meio da Gincana da Primavera, que envolve estudantes em tarefas esportivas, culturais, de sustentabilidade e de auxílio à comunidade.

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba deram prosseguimento à campanha de arrecadação de brinquedos. A iniciativa agora conta com um novo local de coleta: a Escola Estadual Dr. Prudente de Moraes.

Conforme Christina Negro Silva, diretora da escola, pais de alunos e moradores da região poderão realizar doações entre 13 de outubro e 8 de novembro. Os itens coletados integrarão as atividades solidárias da gincana, gerando pontuações.

O período de arrecadação se estende até o final de novembro. O propósito é coletar brinquedos em bom estado, que serão doados a crianças em situação de vulnerabilidade social durante uma ação de Natal.

Para receber as contribuições, caixas customizadas com o tema "Doar é Fazer História" foram instaladas no Museu (Rua Santo Antônio, 641) e na escola (Rua José Pinto de Almeida, 400, Cidade Jardim). A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Valkíria Callovi, atua como embaixadora da campanha.