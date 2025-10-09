09 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
TEMPORAL A CAMINHO

Atenção: Piracicaba entra na rota da chuva com ciclone à vista

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
De acordo com os institutos meteorológicos, a instabilidade deve se intensificar ao longo do dia, com pancadas de chuva previstas para vários períodos
De acordo com os institutos meteorológicos, a instabilidade deve se intensificar ao longo do dia, com pancadas de chuva previstas para vários períodos

A previsão do tempo indica a possibilidade de temporal em Piracicaba nesta sexta-feira (10). De acordo com os institutos meteorológicos, a instabilidade deve se intensificar ao longo do dia, com pancadas de chuva previstas para vários períodos. A expectativa é de que o tempo chuvoso se estenda durante todo o final de semana e continue até a próxima segunda-feira (13).

Saiba Mais:

O retorno das chuvas ocorre após um período de estiagem na cidade. Nas últimas semanas, os registros de precipitação foram baixos, e o clima seco predominou em Piracicaba e em diversas regiões do interior paulista. A mudança nas condições climáticas pode impactar o nível de umidade do ar e as temperaturas na região.

As temperaturas devem permanecer amenas nos próximos dias. As máximas não devem ultrapassar os 30°C, enquanto as mínimas previstas são de 16°C. A variação térmica, segundo os meteorologistas, será menos acentuada durante o período chuvoso.

Além das chuvas localizadas, uma frente meteorológica mais ampla está em formação no país. A MetSul Meteorologia divulgou que um ciclone extratropical deve se formar e avançar sobre o território brasileiro nos próximos dias. O fenômeno deve atingir principalmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a partir do final de semana.

Esse tipo de ciclone pode provocar instabilidades mais severas, como ventos fortes, chuvas intensas e queda de temperatura, especialmente nas áreas próximas à costa e em regiões mais elevadas. Ainda não há previsão de impacto direto em Piracicaba, mas a influência do sistema pode ser sentida por meio do aumento das chuvas e mudanças na pressão atmosférica.

Fonte: INMET/Windy

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários