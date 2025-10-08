Prefeitura organiza programação gratuita para o Dia das Crianças

A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com empresas, organizou um conjunto de atividades gratuitas no Engenho Central para celebrar o Dia das Crianças, a ser comemorado no próximo domingo (12). A programação inclui uma festa temática, a cerimônia de premiação do Salãozinho de Humor e uma apresentação teatral.
O evento busca proporcionar um dia especial para crianças e familiares. O prefeito Helinho Zanatta destacou que as secretarias municipais e empresas colaboraram para montar uma programação diversificada nos períodos da manhã e da tarde, enfatizando a importância do brincar e das artes.
Atividades recreativas
A festa principal ocorre das 9h às 13h, no Engenho Central, com foco na temática de super-heróis. Serão oferecidos brinquedos como tobogãs, futebol de sabão, camas elásticas e piscina de bolinhas, além de pintura facial, escultura em balões e a presença dos super-heróis. A programação conta ainda com atrações musicais e palhaços. O público terá acesso a pipoca e algodão-doce.
A expectativa dos organizadores é receber cerca de 4.000 crianças com idade entre quatro e 12 anos. Cada participante receberá um brinquedo como lembrança. O acesso ao local pode ser feito pelas passarelas Estaiada e Pênsil, ou pela avenida Maurice Allain.
Além da recreação, estão previstas ações de saúde e bem-estar, com oficinas de promoção à saúde, atividades físicas supervisionadas por educadores e um espaço lúdico coordenado por psicólogos.
A iniciativa é uma colaboração entre Unimed Piracicaba, Acipi, Simespi e a Prefeitura, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo.
Premiação do 23º Salãozinho de Humor
A cerimônia de premiação do 23º Salãozinho de Humor acontecerá a partir das 15h, no Anfiteatro Henfil (armazém 14), dentro do Engenho Central. Serão anunciados os vencedores de três categorias: sete a dez anos e 11 a 14 anos. Os prêmios incluem patins, kit badminton e bolas esportivas (vôlei, basquete ou futsal).
Em parceria com o Misp, a cerimônia contará com a exibição de três curtas-metragens infantis: Diafragma, A Menina e a Árvore e Felicia e os Super-resíduos do Bem.
As 126 obras que compõem a 23ª edição do Salãozinho estão em exibição no armazém 14, junto à mostra principal do 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, até 2 de novembro. A visitação ocorre de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.
Apresentação Teatral e Musical
Ainda no domingo, às 16h, um palco próximo à Pinacoteca Municipal, no Engenho Central, receberá a apresentação do concerto didático "Pedro e o Lobo", de Serguei Prokofiev. O espetáculo utiliza um quinteto de sopros (flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa) para personificar os personagens da história.
A proposta é apresentar explicações sobre o funcionamento de cada instrumento, buscando despertar o interesse das crianças pela música erudita.
A obra é da FCDMSP, apresentada pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, com patrocínio da Raízen e de empresas dos grupos Ribeiro Caram e Alphapiso.