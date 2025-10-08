Prefeitura organiza programação gratuita para o Dia das Crianças

O evento busca proporcionar um dia especial para crianças e familiares. O prefeito Helinho Zanatta destacou que as secretarias municipais e empresas colaboraram para montar uma programação diversificada nos períodos da manhã e da tarde, enfatizando a importância do brincar e das artes.

A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com empresas, organizou um conjunto de atividades gratuitas no Engenho Central para celebrar o Dia das Crianças, a ser comemorado no próximo domingo (12). A programação inclui uma festa temática, a cerimônia de premiação do Salãozinho de Humor e uma apresentação teatral.

A festa principal ocorre das 9h às 13h, no Engenho Central, com foco na temática de super-heróis. Serão oferecidos brinquedos como tobogãs, futebol de sabão, camas elásticas e piscina de bolinhas, além de pintura facial, escultura em balões e a presença dos super-heróis. A programação conta ainda com atrações musicais e palhaços. O público terá acesso a pipoca e algodão-doce.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A expectativa dos organizadores é receber cerca de 4.000 crianças com idade entre quatro e 12 anos. Cada participante receberá um brinquedo como lembrança. O acesso ao local pode ser feito pelas passarelas Estaiada e Pênsil, ou pela avenida Maurice Allain.

Além da recreação, estão previstas ações de saúde e bem-estar, com oficinas de promoção à saúde, atividades físicas supervisionadas por educadores e um espaço lúdico coordenado por psicólogos.