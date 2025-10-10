130 mil cigarros eletrônicos são apreendidos em Piracicaba

A Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, deflagrou nesta quinta-feira (9) a “Operação Vape – Fase 2”, que resultou na apreensão de mais de 130 mil cigarros eletrônicos, acessórios e refis de fabricação e comercialização proibidas no Brasil. A ação foi comandada pelo delegado Dr. Thales Fleury e contou com o apoio da Guarda Civil de Piracicaba.
De acordo com as investigações, a operação teve como foco combater a venda, comércio e entrega de cigarros eletrônicos e produtos similares, cuja comercialização é proibida pela Resolução RDC nº 46/2009 da Anvisa, que permanece em vigor em todo o território nacional.
Durante as diligências, diversos estabelecimentos comerciais foram vistoriados em diferentes pontos da cidade, especialmente na região do camelódromo, próximo ao terminal rodoviário de Piracicaba, onde circulam milhares de pessoas diariamente.
No local, os policiais encontraram grande quantidade de cigarros eletrônicos, essências e acessórios, popularmente conhecidos como vapes ou e-cigarros, avaliados em aproximadamente R$ 25 mil.
No total, quatro pessoas foram presas em flagrante – dois homens, de 38 e 34 anos, e duas mulheres, de 48 e 28 anos – acusadas de crime contra a saúde pública, conforme o artigo 278 do Código Penal. Os presos eram responsáveis pelos estabelecimentos que comercializavam os produtos ilegais.
Segundo o delegado Thales Fleury, a ação representa um importante passo no combate à disseminação de produtos nocivos à saúde, especialmente entre jovens e adolescentes.
“A Operação Vape foi extremamente exitosa. Retiramos de circulação uma quantidade expressiva de produtos ilícitos, apreendemos mais de vinte marcas diferentes e demos uma resposta firme à sociedade”, destacou o delegado.
A Anvisa mantém atualmente uma lista com cerca de 90 marcas de cigarros eletrônicos comercializadas de forma irregular no país.Com a conclusão da operação, a Polícia Civil reafirmou seu compromisso com a defesa da saúde pública e o cumprimento das leis em Piracicaba e região.