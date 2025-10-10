130 mil cigarros eletrônicos são apreendidos em Piracicaba

A Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, deflagrou nesta quinta-feira (9) a “Operação Vape – Fase 2”, que resultou na apreensão de mais de 130 mil cigarros eletrônicos, acessórios e refis de fabricação e comercialização proibidas no Brasil. A ação foi comandada pelo delegado Dr. Thales Fleury e contou com o apoio da Guarda Civil de Piracicaba.

De acordo com as investigações, a operação teve como foco combater a venda, comércio e entrega de cigarros eletrônicos e produtos similares, cuja comercialização é proibida pela Resolução RDC nº 46/2009 da Anvisa, que permanece em vigor em todo o território nacional.