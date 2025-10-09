Não é o limão: saiba qual melhor tempero para churrasco

O tempero é considerado um fator essencial para o sucesso de um assado. Enquanto o churrasco brasileiro tradicionalmente utiliza sal grosso, alho ou limão, um ingrediente clássico da culinária argentina e uruguaia tem sido apontado como capaz de transformar o sabor da carne.
Este tempero é o chimichurri, que combina ervas, especiarias e ingredientes naturais para realçar o sabor da carne sem encobrir seu gosto original.
Composição e aplicações
A receita tradicional do chimichurri inclui salsa desidratada, orégano, alho, pimenta calabresa, vinagre e azeite de oliva. A mistura resulta em um produto aromático e com sabor marcante.
O chimichurri pode ser utilizado de duas formas principais no churrasco:
- Marinada: Aplicado sobre a carne, deve descansar por pelo menos uma hora antes de o corte ir para a grelha, o que permite a penetração dos temperos e auxilia no amaciamento da carne.
- Molho de Acompanhamento: Servido separadamente após a carne estar pronta. Neste caso, é recomendável preparar o molho com maior quantidade de azeite, resultando em uma textura mais fluida para ser espalhada.
Versatilidade na grelha
O produto oferece versatilidade. Além de carnes vermelhas, ele complementa o sabor de frango, peixe e legumes grelhados.
A mistura se diferencia dos temperos clássicos do Brasil ao equilibrar acidez, frescor e picância. Além disso, a preparação artesanal em casa é considerada mais leve em comparação a molhos industrializados.
Para o preparo, basta misturar os ingredientes secos com azeite e vinagre e ajustar a quantidade de sal. O sabor se intensifica após algumas horas de descanso. Uma sugestão para um toque brasileiro é adicionar cebolinha picada.
O chimichurri é uma tradição sul-americana que oferece uma nova opção para o ato de grelhar carne.