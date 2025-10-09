Não é o limão: saiba qual melhor tempero para churrasco

O tempero é considerado um fator essencial para o sucesso de um assado. Enquanto o churrasco brasileiro tradicionalmente utiliza sal grosso, alho ou limão, um ingrediente clássico da culinária argentina e uruguaia tem sido apontado como capaz de transformar o sabor da carne.

Este tempero é o chimichurri, que combina ervas, especiarias e ingredientes naturais para realçar o sabor da carne sem encobrir seu gosto original.

Composição e aplicações