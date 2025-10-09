Agenda Cultural: Dia das Crianças movimenta Piracicaba

Conduzida pelas jornalistas Lilian Geraldini e Luciana Paula, idealizadora do evento, a cerimônia também reafirma seu compromisso social com a campanha "Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos", destinando arrecadações a hospitais e instituições infantis. O prêmio visa valorizar e dar visibilidade àqueles que fazem a diferença na cidade, contando com o apoio cultural do Jornal de Piracicaba e de diversos parceiros.

SESI Piracicaba

No dia 10 de outubro, sexta-feira, às 20h, e no dia 11 de outubro, sábado, às 19h, será apresentado o espetáculo de dança "Sempre Mais Que Um". A obra, dirigida por Marcus Moreno, explora a ideia de que nossa identidade é formada por múltiplas influências, memórias e ancestralidades, e que cada encontro nos transforma. O espetáculo nasceu de uma residência artística com cinco artistas e investiga a improvisação cênica, inspirando-se também na obra da artista plástica Amélia Toledo para refletir sobre a efemeridade e a força do coletivo. As reservas de ingressos podem ser feitas pelo site do Sesi.

No dia 11 de outubro, a partir das 9h, o Sesi Piracicaba promove o "Brincaderia&Cia", um evento gratuito para toda a família em comemoração ao Mês das Crianças. A programação, que vai até as 17h, inclui uma variedade de jogos, competições esportivas, oficinas culturais e atividades educativas. O objetivo é proporcionar um dia de diversão e aprendizado, incentivando a cooperação, a criatividade e a criação de memórias afetivas entre pais e filhos. As reservas de ingressos podem ser feitas pelo site do Sesi.