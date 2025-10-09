Agenda Cultural: Dia das Crianças movimenta Piracicaba

A agenda cultural de Piracicaba esta semana destaca as comemorações para o Dia das Crianças. Além disso, muitos outros eventos acontecerão na cidade, como a Final da Copa Paulista e o Prêmio Exxcelência 2025. Veja a programação!
Vozes do Mundo — Flashback Tribute
Vozes do Mundo — Flashback Tribute acontece no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, localizado na Av. Independência, 277 - Alto, nesta quinta-feira (09), às 20h. O show, com duração de 90 minutos, proporciona uma viagem no tempo pelos sucessos das décadas de 60 a 90, destacando performances de ícones como Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston e Madonna.
Com uma nova formação e banda ao vivo, o espetáculo homenageia artistas lendários, incluindo ABBA, Bee Gees, e Prince. Ingressos estão disponíveis na plataforma MegaBilheteria e na bilheteria do teatro. Recomendado para maiores de 10 anos, o evento promete celebrar as vozes e músicas que definiram gerações.
Quintal do Prudente
O Museu Prudente de Moraes sediará mais uma edição do projeto musical Quintal do Prudente nesta quinta-feira (09), às 19h, com a apresentação da banda Rocktrip. A entrada para o evento, que ocorrerá no quintal do museu, é gratuita. A banda, composta por João Marcelo Macuco (guitarra), Daniel Rossi (voz), Mateus Gil Dante (baixo) e Fábio Grecchi (bateria), promete um repertório variado de pop/rock nacional e internacional, abrangendo sucessos dos anos 80 até as músicas atuais, atraindo públicos de todas as idades.
Além da performance musical, o evento contará com a venda de alimentos e bebidas, e tem o apoio da Piracerva, Nhô Quim Cervejaria e Franco BBQ. O projeto Quintal do Prudente visa valorizar artistas locais, oferecendo um palco na área externa do museu, no antigo quintal da casa de Prudente de Moraes, conhecido por suas jabuticabeiras. É importante ressaltar que é proibida a entrada com alimentos e/ou bebidas externos. O local é acessível a pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados.
Show de Ramsés Paraguassú
O pianista e compositor piracicabano Ramsés Paraguassú está prestes a lançar seu álbum autoral "Diferentes Pianos". O show de pré-lançamento, com entrada gratuita, acontecerá nesta sexta-feira (10), às 20h, no Armazém da Cultura Maria Dirce Camargo (Estação da Paulista). O disco, financiado pela Lei Aldir Blanc, chegará às plataformas digitais em 27 de outubro, trazendo oito composições instrumentais que mesclam piano clássico, improviso de jazz e ritmos da música brasileira.
O projeto de Ramsés Paraguassú busca inovar ao integrar o piano em ritmos populares como forró, samba e frevo, explorando suas funções melódicas, harmônicas e percussivas em formações variadas, incluindo duos, trios e quartetos. A produção de Guegué Medeiros contou com a colaboração de Rafael Beibi (percussão), Daniel Zivko (guitarra) e Matheus Tagliatti (contrabaixo). O álbum propõe ampliar o público do piano, combinando a elegância da escrita com a liberdade do improviso, mostrando a versatilidade técnica e expressiva do autor.
Exibição no MISP
O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp) será palco do lançamento do curta-metragem "Manuela, Missão Cumprida" nesta sexta-feira (10), às 19h. A produção, dirigida pela jovem cineasta piracicabana Aurora Montrazi, de apenas 15 anos, tem entrada gratuita e uma duração de oito minutos. O filme narra a história de Manuela, uma personagem dedicada a incentivar o hábito da leitura na cidade, com a trama se desenvolvendo na praça José Bonifácio, e destaca o poder transformador dos livros. A fotografia é assinada por Gus Sousa.
Aurora Montrazi, estudante da Escola Estadual Dr. Prudente e entusiasta do cinema, realizou o curta como parte do curso livre "Tudo sobre Cinema", ministrado pelo professor Paolo Gregori. Após a exibição do filme no Misp (Armazém 8A do Engenho Central), haverá um debate com os realizadores, incluindo a diretora Aurora Montrazi e o professor Paolo Gregori, oferecendo ao público a chance de aprofundar-se na discussão sobre a produção e o tema da leitura.
Espetáculo “Broadway in Concert”
O Ensemble Allegro Vocale apresentará o espetáculo "Broadway in Concert" na sexta-feira (10) e sábado (11), no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Os musicais da Broadway têm uma forte influência cultural no Brasil, e esta produção busca trazer a vibrante atmosfera nova-iorquina para o público local, com direção musical de Lucas Lopes e direção coreográfica de Patricia Veiga.
O show contará com 30 artistas acompanhados por uma orquestra ao vivo, combinando canto, dança e interpretação. O repertório inclui clássicos de produções renomadas como "A Noviça Rebelde", "Chicago", "Cabaret" e "Matilda", prometendo uma viagem envolvente por diferentes épocas e estilos da Broadway. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$25,00 no Sympla.com.br, com duração de 90 minutos e classificação livre.
Final Copa Paulista – XV de Piracicaba x Primavera
A grande final da Copa Paulista está marcada para este sábado (11), às 18h, no Barão da Serra Negra. O XV de Piracicaba tem um desafio claro pela frente: para levantar a taça, o Nhô Quim precisará vencer o Primavera por, no mínimo, dois gols de diferença. Caso a vitória seja por apenas um gol, a decisão do título será levada para as penalidades máximas, conforme prevê o regulamento da competição. O campeão garante uma vaga crucial, podendo escolher entre disputar o Campeonato Brasileiro da Série D ou a Copa do Brasil em 2026, com a diretoria do XV ainda sem um posicionamento oficial sobre a preferência.
Essa decisão em casa é o palco para o XV reverter o resultado do primeiro confronto. No último domingo (5), em Campinas, o Alvinegro foi superado pelo Primavera por 1 a 0, com um gol marcado por Brunão. Apesar de um jogo intenso e equilibrado, no qual o XV ditou o ritmo e criou oportunidades, incluindo um chute no travessão e atuando com um jogador a mais após a expulsão de Cleiton, a equipe não conseguiu furar a defesa adversária nem superar as intervenções do goleiro Levy, concedendo a vantagem mínima ao Fantasma. O técnico do XV de Piracicaba expressou sua frustração com a derrota, considerando que um empate seria um resultado mais justo pelo desempenho da equipe. Ele também levantou preocupações sobre as condições da partida, mencionando a dificuldade de jogar fora de casa e o calor excessivo, que inclusive levou o zagueiro Luiz Gustavo a ser substituído por mal-estar durante o jogo, felizmente sem maiores complicações. Veja mais informações no Instagram @xvpiracicaba.
Samba do Brinquedão
O Engenho Central de Piracicaba receberá a 8ª edição do Samba do Brinquedão neste sábado (11). Com entrada gratuita, o evento beneficente ocorrerá das 16h às 21h, no Armazém 17. Seu principal objetivo é arrecadar brinquedos em bom estado, que serão doados às entidades Gaia+ e Instituto Educando pelo Esporte, visando proporcionar um Dia das Crianças mais alegre. O organizador Victor Regitano reforça o pedido para que os participantes colaborem com a doação. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Piracicaba via Secretaria Municipal de Cultura, promete celebrar a cultura piracicabana.
A programação do Samba do Brinquedão contará com uma animada roda de samba, reunindo integrantes de grupos como Quilombola, Samba e Prosa, Pimenta Preta, Sambigode, Bagaço da Laranja e Hoje tem Sambaí. Além da música, o DJ Lala trará brasilidades e haverá uma performance artística de live painting com Diógenes Moura. Para maior comodidade do público, o local oferecerá serviço de bar e food trucks, porém, não será permitida a entrada com coolers ou garrafas de vidro. O acesso ao Engenho Central pode ser feito pela passarela Pênsil, passarela Estaiada ou pela portaria principal na Avenida Dr. Maurice Allain.
Piracicaba em Danças 2025
O "Piracicaba em Danças 2025" ocorrerá no sábado (11), a partir das 17h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura e organizado pela Cedan, Instituto Promodança e Cia Estável de Danças, é um encontro acadêmico que visa promover a troca de saberes e estilos entre grupos de dança de diversas cidades, com ingressos disponíveis uma hora antes na bilheteria.
Esta edição reunirá 80 bailarinos, incluindo convidados como Alan Marques e Juliana Tarumoto, e diversas academias de dança da região. O público poderá apreciar coreografias que transitam do Clássico ao Contemporâneo, com destaques para a valsa do 1º ato de "Lago dos Cisnes" pela Cedan e um trecho do balé "O Corsário" com 18 bailarinos convidados.
Programação da Prefeitura – Dia das Crianças
A Prefeitura de Piracicaba e empresas parceiras anunciam uma programação gratuita e diversificada para celebrar o Dia das Crianças neste domingo (12). O evento principal ocorrerá no Engenho Central, das 9h às 13h, com uma festa temática de super-heróis. A criançada poderá desfrutar de um circuito de brinquedos que inclui tobogãs, futebol de sabão, camas elásticas e piscina de bolinhas, além de pintura facial, escultura em balões, a presença de super-heróis, atrações musicais, palhaços, pipoca e algodão-doce. A iniciativa, que visa reunir cerca de 4.000 crianças de quatro a 12 anos e presentear cada uma com um brinquedo, é uma colaboração entre a Prefeitura (Secretarias de Cultura e Turismo), Unimed Piracicaba, Acipi e Simespi, oferecendo também ações educativas e de bem-estar.
A programação se estende pela tarde com a cerimônia de premiação do 23º Salãozinho de Humor, às 15h, no Anfiteatro Henfil (armazém 14 do Engenho Central). Serão anunciados os vencedores das categorias de sete a dez e de 11 a 14 anos, que receberão patins, kits de badminton ou bolas. A premiação contará ainda com a exibição de curtas-metragens infantis. Às 16h, em palco próximo à Pinacoteca Municipal, será apresentado o concerto didático "Pedro e o Lobo", de Serguei Prokofiev, que introduzirá a música erudita de forma lúdica, com cada instrumento personificando um personagem. O acesso a todas as atividades é gratuito.
Prêmio Exxcelência Brasil 2025
O Prêmio Exxcelência Brasil 2025, organizado pela Addora Assessoria e Eventos, celebrará a inovação, qualidade e talento em Piracicaba na próxima terça-feira (14), no Teatro do Engenho Central. O evento anual reconhece mais de 30 empresas, empreendedores, artistas e veículos de comunicação da cidade, selecionados por um processo rigoroso que inclui avaliação no Google e ausência de reclamações em plataformas como Reclame Aqui. Entre os homenageados estão diversos negócios locais, além de duas homenagens especiais: uma para a Festa do Peão de Piracicaba e outra para o músico Vitor Cadorini.
Conduzida pelas jornalistas Lilian Geraldini e Luciana Paula, idealizadora do evento, a cerimônia também reafirma seu compromisso social com a campanha "Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos", destinando arrecadações a hospitais e instituições infantis. O prêmio visa valorizar e dar visibilidade àqueles que fazem a diferença na cidade, contando com o apoio cultural do Jornal de Piracicaba e de diversos parceiros.
SESI Piracicaba
No dia 10 de outubro, sexta-feira, às 20h, e no dia 11 de outubro, sábado, às 19h, será apresentado o espetáculo de dança "Sempre Mais Que Um". A obra, dirigida por Marcus Moreno, explora a ideia de que nossa identidade é formada por múltiplas influências, memórias e ancestralidades, e que cada encontro nos transforma. O espetáculo nasceu de uma residência artística com cinco artistas e investiga a improvisação cênica, inspirando-se também na obra da artista plástica Amélia Toledo para refletir sobre a efemeridade e a força do coletivo. As reservas de ingressos podem ser feitas pelo site do Sesi.
No dia 11 de outubro, a partir das 9h, o Sesi Piracicaba promove o "Brincaderia&Cia", um evento gratuito para toda a família em comemoração ao Mês das Crianças. A programação, que vai até as 17h, inclui uma variedade de jogos, competições esportivas, oficinas culturais e atividades educativas. O objetivo é proporcionar um dia de diversão e aprendizado, incentivando a cooperação, a criatividade e a criação de memórias afetivas entre pais e filhos. As reservas de ingressos podem ser feitas pelo site do Sesi.
No dia 11 de outubro, às 14h, o coreógrafo e diretor Marcus Moreno ministrará a oficina "Afeto como Coreografia". A atividade propõe aos participantes uma imersão no campo da improvisação cênica, utilizando-se de estudos do movimento, estados de atenção e práticas somáticas. A oficina tem como objetivo investigar como o afeto pode ser um elemento disparador para a criação de uma coreografia coletiva, onde as diferentes poéticas corporais dos participantes se encontram e se misturam. As reservas de ingressos podem ser feitas pelo site do Sesi.
No dia 11 de outubro, às 15h30, o grupo Zumb.boys apresenta a intervenção artística "Dança por Correio". Utilizando a metáfora da entrega, os artistas, vestidos de carteiros, convidam o público a escolher uma carta e, a partir de seu conteúdo, criam um encontro artístico. A performance busca romper com a rotina e estabelecer uma comunicação sensível com os transeuntes, transformando o espaço urbano em um palco para a dança e a interação. Os ingressos para esta apresentação são os mesmos do evento "Brincaderia&Cia", e as reservas podem ser feitas pelo site do Sesi.
SESC Piracicaba
09/10 - Quinta-feira
Nesta quinta-feira, às 20h, o Teatro do Sesc Piracicaba recebe Fabio Caramuru e Marco Bernardo no concerto "Duo Brasil em Dois Pianos". O espetáculo, gratuito e com retirada de ingressos uma hora antes, celebra o lançamento do álbum da dupla com um repertório dedicado a Tom Jobim e outros grandes nomes da música brasileira, apresentando arranjos exclusivos e homenageando importantes compositores nacionais.
10/10 - Sexta-feira
Na sexta-feira, às 20h, a banda Pato Fu se apresenta no Ginásio do Sesc Piracicaba com o show comemorativo dos 30 anos do álbum “Gol de Quem?”. A turnê revisita o disco que marcou o pop rock brasileiro em 1995, consolidando a banda com sua mistura de rock alternativo, pop inventivo e letras cheias de personalidade. O show, que promete as faixas do álbum na ordem original e outras surpresas, tem ingressos a R$18 (Credencial Plena), R$30 (Meia entrada) e R$60 (Inteira), disponíveis para compra nas bilheterias a partir de 1º de outubro às 17h, sem acomodação em cadeiras.
11/10 - Sábado
No sábado, às 16h, o Teatro do Sesc Piracicaba apresenta o espetáculo infantil "Gira Vento", uma atividade gratuita com retirada de ingressos uma hora antes. A peça convida crianças de 5 a 10 anos a explorar a cidade como um espaço vivo e partilhado, com duas meninas curiosas buscando respostas para suas perguntas, inspiradas por histórias e pela voz da avó que ecoa "Lá onde o vento canta e conta!".
12/10 - Domingo
O domingo, às 10h30, na Praça do Sesc, será dedicado à oficina "Ritmos e brincadeiras populares". Com Denise Zambonato, Paula Ibanez e Vivian Trivelin, a atividade gratuita convida crianças de 5 a 10 anos a vivenciarem danças e ritmos de manifestações populares brasileiras, como coco de roda, maracatu nação e ciranda, além de experimentarem cantos e a rítmica de instrumentos. Mais tarde, às 16h, o Teatro exibe gratuitamente o filme "Hotel Transilvânia", com retirada de ingressos uma hora antes, contando a história do resort de monstros do Conde Drácula que tem sua paz abalada pela chegada de um humano.
14/10 - Terça-feira
Na terça-feira, às 19h15, o Sesc Piracicaba exibe o filme "Lilo & Stitch" na Piscina. A exibição gratuita conta a história de Lilo, uma garota que adota um "cachorro" que na verdade é um perigoso alienígena. Para o uso das piscinas, é necessário possuir credencial e exame dermatológico válidos.