Ainda há feridos: restaurante do chef piracicabano Fogaça explode

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que pelo menos seis pessoas ficaram sob os escombros. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu), Polícia Militar (PM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Defesa Civil foram mobilizadas para o local, com dez viaturas e apoio do helicóptero Águia.

Uma parte do restaurante Jamile, do chef piracicabano Henrique Fogaça, localizado na Rua 13 de Maio, 647, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, desabou por volta das 12h20 desta quarta-feira (8). O Corpo de Bombeiros confirmou que o incidente ocorreu após uma explosão de gás.

Quatro vítimas foram retiradas dos escombros encaminhadas pelo Samu para unidades de saúde, incluindo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, a UPA Vila Mariana, o Pronto-Socorro Convênio Salvalus e o Pronto-Socorro São Paulo. A PM não divulgou informações sobre o estado de saúde ou o tipo de ferimentos das vítimas. Mais duas pessoas seguem presas nos escombros.

Detalhes do acidente

O restaurante é de propriedade do chef e jurado do MasterChef Henrique Fogaça. O estabelecimento fica no Bixiga, área conhecida por sua concentração de restaurantes.

Um funcionário do Jamile relatou que o desabamento ocorreu no mezanino, uma área de uso exclusivo para funcionários, e antes do horário de almoço. Os feridos são funcionários, não clientes. O proprietário de um estacionamento vizinho confirmou que o local não estava aberto ao público.