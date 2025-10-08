Pix recebido por engano é crime? Saiba o que diz a lei

A facilidade e rapidez das transferências via Pix aumentaram a ocorrência de erros no momento do envio, resultando em valores depositados na conta de terceiros. A decisão de não devolver o dinheiro recebido indevidamente acarreta consequências legais graves para o recebedor.

Segundo o Código Penal brasileiro (art. 169), a apropriação de bens alheios que chegam ao poder de alguém por erro, acidente ou força da natureza é um ato ilícito. O indivíduo que recebe um Pix por engano e se recusa a devolver o valor, total ou parcial, ao remetente ou às autoridades no prazo de 15 dias, pode responder judicialmente pelo crime de apropriação indébita. A pena prevista é de detenção de um mês a um ano, ou multa.