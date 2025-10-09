Nobel de Literatura vai para o húngaro László Krasznahorkai

Um novo nome ressoa nos corredores da literatura mundial, prometendo discussões intensas sobre a condição humana. A Academia Sueca anunciou nesta quinta-feira (9) o escritor húngaro László Krasznahorkai como o laureado do Prêmio Nobel de Literatura de 2025, distinguindo uma obra que transcende o convencional e confronta a realidade com uma profundidade singular. A consagração de Krasznahorkai não é apenas um tributo à sua maestria individual, mas um convite a explorar mundos literários que provocam reflexão e redefinem os limites da narrativa.

Nascido em Gyula, Hungria, em 1954, Krasznahorkai não é um novato no cenário literário, mas um mestre reconhecido por uma prosa densa e envolvente. Seus romances, frequentemente descritos como distópicos e filosóficos, exploram as nuances da desolação e da melancolia, marcando o leitor com narrativas exigentes e introspectivas. Formado em Direito, com especialização em Latim, sua bagagem intelectual se reflete em textos de grande erudição e complexidade. Seu "Sátántangó", de 1985, que posteriormente virou um filme cult pelas mãos de Béla Tarr, é um marco em sua trajetória, pintando um retrato desolador do interior húngaro às vésperas da queda do regime comunista. As vivências internacionais do autor, com passagens por Berlim, Leste Asiático, Kyoto e Nova Iorque, são pilares que enriqueceram sua perspectiva e moldaram a evolução de sua escrita a partir dos anos 90, culminando em outras honrarias como o Man Booker International Prize em 2015 pelo conjunto de sua obra.