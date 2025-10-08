Você sabe quanto ganha um vencedor do Prêmio Nobel?

Os anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel movimentam a imprensa esta semana, com a área de Medicina divulgada na segunda-feira (6) e a Economia encerrando a sequência de homenagens. Mais do que um selo de prestígio, o prêmio tem um valor financeiro concreto: o prêmio em dinheiro é de 11 milhões de coroas suecas por edição, o que equivale a aproximadamente R$ 6,23 milhões. Para muitos pesquisadores, especialmente nas ciências exatas e biomédicas, o Nobel representa o auge do reconhecimento acadêmico e aumenta a visibilidade e as possibilidades de financiamento para suas linhas de pesquisa.

VEJA MAIS:

Hoje o Nobel abrange seis frentes — Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura, Paz e Ciências Econômicas — sendo esta última incorporada posteriormente ao conjunto original. O chamado Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel foi instituído em 1968 graças a uma doação do banco central sueco e passou a integrar o calendário de premiações, embora não constasse do testamento original de Alfred Nobel, redigido em 1895.