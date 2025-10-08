Você sabe quanto ganha um vencedor do Prêmio Nobel?

Os anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel movimentam a imprensa esta semana, com a área de Medicina divulgada na segunda-feira (6) e a Economia encerrando a sequência de homenagens. Mais do que um selo de prestígio, o prêmio tem um valor financeiro concreto: o prêmio em dinheiro é de 11 milhões de coroas suecas por edição, o que equivale a aproximadamente R$ 6,23 milhões. Para muitos pesquisadores, especialmente nas ciências exatas e biomédicas, o Nobel representa o auge do reconhecimento acadêmico e aumenta a visibilidade e as possibilidades de financiamento para suas linhas de pesquisa.
VEJA MAIS:
- Nobel 2025: premiação começa hoje (6); veja a programação
- Pesquisa sobre tolerância imunológica leva o Nobel de Medicina
Hoje o Nobel abrange seis frentes — Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura, Paz e Ciências Econômicas — sendo esta última incorporada posteriormente ao conjunto original. O chamado Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel foi instituído em 1968 graças a uma doação do banco central sueco e passou a integrar o calendário de premiações, embora não constasse do testamento original de Alfred Nobel, redigido em 1895.
A história do prêmio começa oficialmente em 1901, quando as primeiras homenagens foram entregues aos pioneiros em suas áreas. Desde então, em mais de um século de existência, foram distribuídos mais de 600 prêmios, distinguindo mais de mil recipientes entre pessoas e instituições — um total que inclui 979 indivíduos e 28 organizações ao longo de 124 anos de premiações. Nomes como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Malala Yousafzai, entre outros, ilustram o alcance simbólico e político do prêmio, que nem sempre se limita às conquistas científicas. No campo econômico, trabalhos sobre as causas das desigualdades e o desenvolvimento nacional já foram tema de reconhecimentos recentes, como os concedidos a pesquisadores que investigaram por que algumas nações prosperam mais que outras.
Apesar do montante em dinheiro e do prestígio, o Nobel não é apenas recompensa financeira: a homenagem costuma gerar debates sobre prioridade de pesquisa, ética e impacto social dos estudos premiados. A cada anúncio, a comunidade científica e o público reavaliam quais temas receberão maior atenção e investimento nos anos seguintes.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.