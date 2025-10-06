Nobel 2025: premiação começa hoje (6); veja a programação

A largada veio com protagonismo na imunologia. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi venceram o Nobel de Medicina 2025 por explicar como o sistema imunológico reconhece o próprio corpo e evita atacá-lo. O trio revelou o papel das células T reguladoras — as “guardiãs” da resposta imune — e consolidou o conceito de tolerância imune periférica, chave para impedir danos a tecidos saudáveis.

A temporada do Prêmio Nobel 2025 já começou e o público pode se programar para acompanhar, dia a dia, os anúncios que movimentam a ciência, a cultura e a diplomacia mundial. Guarde o calendário abaixo e compartilhe com quem também quer acompanhar as revelações.

O caminho científico até aqui foi construído em etapas complementares. Sakaguchi descreveu, em meados dos anos 1990, as células T reguladoras e sua função crítica no controle de respostas autoagressivas. Em 2001, Brunkow e Ramsdell conectaram uma peça genética decisiva: mutações no gene FOXP3, associadas ao IPEX, mostraram-se determinantes para a formação dessas células.

Pouco depois, ficou claro que o FOXP3 é o maestro que comanda a identidade e a atuação das T reguladoras. O impacto prático já aparece em pesquisas clínicas: estratégias para estimular essas células (como o uso de interleucina-2 em baixas doses) buscam conter doenças autoimunes e melhorar a tolerância a transplantes; no sentido oposto, inibi-las pode fortalecer terapias oncológicas quando tumores se “protegem” por trás desse escudo imunológico.

A Premiação

Cada categoria do Nobel concede 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões), além de diploma e medalha. Os prêmios não são póstumos e podem ser divididos por até três laureados. As indicações ficam a cargo de instituições que também elegem os vencedores: a Real Academia Sueca de Ciências decide Física, Química e Economia; o Instituto Karolinska, Medicina; a Academia Sueca, Literatura; e um comitê nomeado pelo parlamento norueguês define o Nobel da Paz.