Pesquisa sobre tolerância imunológica leva o Nobel de Medicina

Um trio de pesquisadores mudou para sempre a forma como a medicina enxerga o sistema de defesa do organismo – e, por isso, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025, anunciado nesta segunda-feira (6). O japonês Shimon Sakaguchi e os norte-americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell revelaram a existência e o mecanismo das chamadas células T reguladoras, responsáveis por impedir que o exército imunológico ataque tecidos saudáveis. A descoberta abriu caminhos promissores para tratar lúpus, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, rejeição a enxertos e até certos tumores.

O ponto de virada veio em 1995, quando Sakaguchi percebeu que roedores sem timo – glândula onde amadurecem os linfócitos – desenvolviam inflamações severas. Ao reintroduzir células T específicas, ele conteve o estrago e batizou o novo contingente de linfócitos de “reguladores”. A hipótese enfrentou ceticismo até 2001, quando Brunkow e Ramsdell, investigando a síndrome autoimune rara IPEX, rastrearam o defeito ao gene FOXP3. Dois anos depois, o próprio Sakaguchi demonstrou que esse gene age como maestro das T reguladoras. Hipótese confirmada, campo científico inaugurado: tolerância imune periférica.