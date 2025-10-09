Cuidado com o golpe da 'ligação muda'; Entenda como funciona

Ligações telefônicas sem resposta do interlocutor, nas quais o contato se limita ao silêncio, são uma ocorrência comum, mas nem sempre inofensiva. Autoridades as classificam como "golpe da voz", uma tática inicial empregada por cibercriminosos para identificar números ativos e coletar informações. Este método constitui a primeira etapa para fraudes mais elaboradas, incluindo phishing, roubo de identidade e a crescente ameaça de clonagem de voz por inteligência artificial.

Mecanismo de Ativação de Dados

O processo do golpe da voz inicia-se com uma chamada de um número desconhecido. Ao atender e pronunciar, por exemplo, "Alô?", a ausência de resposta imediata e o posterior desligamento da chamada são indicativos da ação. O objetivo principal é confirmar a funcionalidade do número de telefone e a presença de um usuário humano. Qualquer som ambiente ou vocal detectado serve para validar a linha, que é então catalogada em bancos de dados de golpistas ou comercializada em redes fraudulentas. Uma vez que o número é sinalizado como "ativo", ele se torna um alvo potencial para futuras investidas criminosas, como chamadas automatizadas (robocalls) ou golpes de engenharia social.

IA e Clonagem de Voz