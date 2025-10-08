Márcio Zanei é achado morto dentro de casa em Piracicaba

Um forte odor vindo de uma residência levou vizinhos a encontrarem Márcio Zanei Alves Moreira, de 47 anos, morto dentro de casa na noite desta terça-feira (7), no bairro Algodoal em Piracicaba.
VEJA MAIS
- Mulher sofre aborto e feto é encontrado dentro de balde
- Caiaque vira e jovem de 19 anos morre afogado no rio Piracicaba
Segundo informações apuradas, os moradores da região estranharam o cheiro forte que vinha do imóvel localizado na rua Adelina Tarsia. Diante da suspeita, um vizinho decidiu pular o muro da casa e acabou encontrando o corpo de Márcio já sem vida, deitado em um dos cômodos. Equipes de resgate e da Polícia Militar foram acionadas imediatamente, mas a vítima já estava em óbito.
A Perícia Técnica compareceu ao local e realizou os levantamentos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária de plantão. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as causas da morte.
Familiares e amigos se despediram de Márcio Zanei na tarde desta quarta-feira (8), no Cemitério Parque da Ressurreição, em clima de profunda comoção.