08 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
CORPO NA CASA

Márcio Zanei é achado morto dentro de casa em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Márcio Zanei Alves Moreira tinha 47 anos.
Márcio Zanei Alves Moreira tinha 47 anos.

  Um forte odor vindo de uma residência levou vizinhos a encontrarem Márcio Zanei Alves Moreira, de 47 anos, morto dentro de casa na noite desta terça-feira (7), no bairro Algodoal em Piracicaba.

VEJA MAIS

Segundo informações apuradas, os moradores da região estranharam o cheiro forte que vinha do imóvel localizado na rua Adelina Tarsia. Diante da suspeita, um vizinho decidiu pular o muro da casa e acabou encontrando o corpo de Márcio já sem vida, deitado em um dos cômodos. Equipes de resgate e da Polícia Militar foram acionadas imediatamente, mas a vítima já estava em óbito.

 A Perícia Técnica compareceu ao local e realizou os levantamentos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária de plantão. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as causas da morte.

Familiares e amigos se despediram de Márcio Zanei na tarde desta quarta-feira (8), no Cemitério Parque da Ressurreição, em clima de profunda comoção.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários