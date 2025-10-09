Polícia prende vereador Cássio Fala Pira após série de denúncias

Além da residência do vereador, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em seu gabinete na Câmara Municipal e em um escritório particular.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (9) o vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), conhecido como Cássio Fala Pira, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. A medida ocorre no contexto de investigações sobre sete denúncias de crimes sexuais atribuídas ao parlamentar.

O caso mais recente veio a público após duas mulheres procurarem, no dia 7 de outubro, a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Piracicaba para denunciar o vereador. Ele já era investigado por um suposto caso de importunação sexual, ocorrido no dia 22 de setembro, dentro do próprio gabinete parlamentar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi ao local para tratar de uma possível vaga de emprego. Durante a conversa, o vereador teria puxado a mulher pelas mãos, feito toques físicos não consentidos e afirmado que ela “o estava deixando louco”. Mesmo após a vítima demonstrar desconforto e chorar, ele teria continuado com as ações.

A situação só foi interrompida quando uma funcionária bateu à porta informando que havia outra pessoa para ser atendida. Em seguida, a vítima conseguiu enviar mensagens pedindo ajuda.