Mulher sofre aborto e feto é encontrado dentro de balde pela GCM

Segundo a GCM, a tragédia começou durante a madrugada, quando uma mulher grávida bateu à porta de um morador pedindo para usar o banheiro. Poucos minutos depois, ela o chamou desesperada, dizendo que algo “estranho” estava acontecendo com seu corpo.

Uma cena chocante e de cortar o coração abalou moradores do bairro Theodoro Souza Barros, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, na manhã desta terça-feira (7). A Guarda Civil Municipal foi chamada às pressas depois que um feto foi encontrado dentro de um balde em uma casa do bairro.

Sem imaginar o que estava por vir, o morador tentou ajudá-la — mas, ao dar descarga, percebeu que algo não descia. Ao olhar dentro do vaso, ficou em choque: era um feto, aparentemente com cerca de seis meses de gestação. Atordoado, o homem retirou o corpo e o colocou em um balde.

Sem saber o que fazer, ele só conseguiu procurar uma vizinha pela manhã, relatando o horror que havia presenciado. A mulher, em pânico, acionou imediatamente a GCM, que isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da perícia.

A gestante foi levada para a UPA de São Pedro, onde permanece em observação. Conforme apurado, ela teria sido atendida na unidade poucas horas antes do aborto e, depois disso, fez uso de entorpecentes.