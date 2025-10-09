Prefeitura abre inscrições para o Sabores na Rua; como participar

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, iniciou o período de inscrições para comerciantes de rua que desejam participar da edição especial do evento Sabores na Rua. O evento celebrará o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.
A edição está marcada para o dia 31 de outubro de 2025, e ocorrerá na rampa do Centro Cívico (rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233), das 10h às 15h.
Detalhes das Inscrições e Participação
As vagas são destinadas a proprietários de trailers, food trucks, carrinhos e bikes que comercializam alimentos e bebidas.
Os interessados devem realizar a inscrição até as 14h do dia 17 de outubro de 2025, utilizando o formulário disponível no link https://forms.gle/zHVQhyaZ7BMh2dmz9.
Após a aprovação, será gerada uma taxa de participação. Os valores são de R$ 150 para trailers e food trucks e R$ 75 para carrinhos e bikes.
Critérios de seleção e produtos
A seleção dos participantes considerará diversos critérios, incluindo a situação da documentação, o estado de conservação dos equipamentos, a variedade de produtos ofertados e a adequação dos preços.
É obrigatório que os comerciantes tenham estabelecimento na cidade de Piracicaba. Será dada prioridade aos que já possuem autorização do setor de Economia Informal.
Será permitida a comercialização de produtos como lanches, espetinhos, pastel, yakisoba, sorvetes, açaí, churros, milho cozido, pamonha, garapa, doces artesanais, batata frita, batata recheada, sucos, refrigerantes e produtos regionais.
Mais informações sobre as regras de participação podem ser consultadas na edição do Diário Oficial de hoje, 08 de outubro, no endereço eletrônico: https://diariooficial.piracicaba.sp.gov.br.