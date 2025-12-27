A noite de Natal foi de pânico, medo e desespero para uma mulher no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba,na mesma região em que ocorreu um femincjio no período da manhã. Mesmo proibido pela Justiça, um homem desafiou a medida protetiva, invadiu a casa da própria mãe duas vezes, a agrediu, quebrou tudo o que via pela frente e fez ameaças que gelaram o sangue.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o agressor chegou dopado, fora de controle, arrombou portas, destruiu objetos e partiu para cima da mãe. Mas o pior ainda estava por vir. Já pela manhã, ele voltou ao local cuspindo ódio, xingando e disparando uma ameaça brutal: