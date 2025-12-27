29 de dezembro de 2025
NO NATAL

Filho bate na mãe acamada e ainda a ameaça de morte em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
GCM
Equipes da GCM prenderam o filho agressor em Santa Teresinha.
Equipes da GCM prenderam o filho agressor em Santa Teresinha.

 A noite de Natal foi de pânico, medo e desespero para uma mulher no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba,na mesma região em que ocorreu um femincjio no período da manhã. Mesmo proibido pela Justiça, um homem desafiou a medida protetiva, invadiu a casa da própria mãe duas vezes, a agrediu, quebrou tudo o que via pela frente e fez ameaças que gelaram o sangue.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o agressor chegou dopado, fora de controle, arrombou portas, destruiu objetos e partiu para cima da mãe. Mas o pior ainda estava por vir. Já pela manhã, ele voltou ao local cuspindo ódio, xingando e disparando uma ameaça brutal:

disse que não se importava de ficar até dez anos preso, porque ao sair voltaria para matar a própria mãe.

A vítima vive um drama ainda maior. Além do terror psicológico, ela não conseguiu ir até a Delegacia da Mulher porque cuida sozinha da mãe, que está acamada e não pode ficar abandonada.

Após novas buscas, a GCM conseguiu localizar o agressor. Ele foi algemado e levado direto para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde ficou preso em flagrante por descumprir a medida protetiva.

Mais um caso revoltante que mostra como nem decisão judicial segura a violência dentro de casa — e como uma tragédia só não aconteceu por pouco em Piracicaba.

