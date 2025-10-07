Novos radares em Piracicaba já estão multando; veja os locais

A partir desta terça-feira (7), 12 novos radares começam a aplicar multas por excesso de velocidade em rodovias estaduais das regiões de Piracicaba e Campinas. A informação foi divulgada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).
Os equipamentos foram instalados em trechos com limites de velocidade entre 60 km/h e 80 km/h, de acordo com as condições de cada local. Com a ativação, o total de radares em funcionamento nas rodovias estaduais não concedidas passa a ser de 335. A relação completa dos pontos fiscalizados pode ser consultada no site oficial do DER-SP.
Segundo o órgão, os novos dispositivos fazem parte do contrato previsto no Edital nº 145/2023, que estabelece a instalação de até 649 equipamentos em áreas consideradas estratégicas. O contrato abrange mais de 12 mil quilômetros de rodovias sob responsabilidade do governo estadual, que não fazem parte de concessões à iniciativa privada.
A seleção dos locais foi baseada em critérios técnicos, como registros de acidentes, velocidade média observada, características da via, pontos críticos e regiões com travessia de animais silvestres.
Com o início da fiscalização, condutores que ultrapassarem os limites de velocidade definidos para cada trecho passarão a ser autuados. A implantação dos novos radares ocorre após processo de teste e homologação dos equipamentos.
De acordo com o DER-SP, o início da operação será comunicado por meio dos canais oficiais do governo estadual, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado.
Confira a localização dos novos equipamentos:
CGR 13 - SP 135 - 013,611 - Leste/Oeste - Piracicaba - 60/60 km/h
CGR 13 - SP 135 - 018,024 - Leste/Oeste - Piracicaba - 60/60 km/h
CGR 13 - SP 135 - 018,903 - Leste/Oeste - Piracicaba - 60/60 km/h
CGR 13 - SP 135 - 018,950 - Leste/Oeste - Piracicaba - 60/60 km/h
CGR 13 - SP 304 - 167,500 - Oeste - Piracicaba - 70/70 km/h
CGR 13 - SP 304 - 168,050 - Oeste - Piracicaba - 70/70 km/h