Novos radares em Piracicaba já estão multando; veja os locais

A partir desta terça-feira (7), 12 novos radares começam a aplicar multas por excesso de velocidade em rodovias estaduais das regiões de Piracicaba e Campinas. A informação foi divulgada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).

Os equipamentos foram instalados em trechos com limites de velocidade entre 60 km/h e 80 km/h, de acordo com as condições de cada local. Com a ativação, o total de radares em funcionamento nas rodovias estaduais não concedidas passa a ser de 335. A relação completa dos pontos fiscalizados pode ser consultada no site oficial do DER-SP.