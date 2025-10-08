Empresas de Piracicaba participam de feira industrial em Bolonha

Duas empresas de Piracicaba tiveram a oportunidade de participar da Feira Internacional de Bolonha, na Itália, no início de setembro deste ano, a Farete 2025. A EXAL, que é uma referência no setor sucroenergético, pela sua tecnologia de ponta de destilação sob vácuo. A Harmon Equipamentos Hidráulicos é especializada em manutenção e remanufatura de componentes de comando.

VEJA MAIS:



A Farete 2025 é uma importante feira internacional de negócios industriais que reúne empresários do mundo inteiro, todos os anos, para estabelecimento de parcerias, realização de negócios de compra e venda, além de ampliar a conexão entre eles em um refinado networking. É uma grande mostra de excelência produtiva e de serviços, promovida pela Confindustria Emilia Area Centro. Este ano, os setores empresariais envolvidos foram automotivos, mecânica agrícola, packaging, oleodinâmica e transmissões de potência.