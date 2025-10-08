Empresas de Piracicaba participam de feira industrial em Bolonha

Duas empresas de Piracicaba tiveram a oportunidade de participar da Feira Internacional de Bolonha, na Itália, no início de setembro deste ano, a Farete 2025. A EXAL, que é uma referência no setor sucroenergético, pela sua tecnologia de ponta de destilação sob vácuo. A Harmon Equipamentos Hidráulicos é especializada em manutenção e remanufatura de componentes de comando.
A Farete 2025 é uma importante feira internacional de negócios industriais que reúne empresários do mundo inteiro, todos os anos, para estabelecimento de parcerias, realização de negócios de compra e venda, além de ampliar a conexão entre eles em um refinado networking. É uma grande mostra de excelência produtiva e de serviços, promovida pela Confindustria Emilia Area Centro. Este ano, os setores empresariais envolvidos foram automotivos, mecânica agrícola, packaging, oleodinâmica e transmissões de potência.
As empresas piracicabanas selecionadas para participar receberam vários benefícios, como ajuda de custo para viagem, hospedagem gratuita e agenda personalizada para realização de reuniões B2B, pagos pela Emilia Area.
A ponte para o intercâmbio foi realizada pelo Núcleo Jovem da Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba.
Casos de sucesso
A diretora-executiva da Exal, Carolina Basualto Carrasco, ficou muito feliz por ter sido selecionada e pode viajar acompanhada com alguns colaboradores da sua empresa. Ela já procurava uma oportunidade de intercâmbio com a Europa visando equipar sua nova unidade produtiva, que está sendo construída no Parque Industrial Uninorte.
“Queremos modernizar a nova unidade com equipamentos e tecnologia de alto padrão. Nesse sentido, a Farete foi muito importante para dimensionarmos o que a Europa pode nos oferecer”, disse. Segundo ela, vários negócios tendem a ser realizados a partir dos contatos estabelecidos.
Carolina disse também que foi muito bem recebida para o evento, com ótima hospedagem, deslocamento, tradutores e contato com as indústrias participantes, pré-selecionas para atender aos seus interesses.
O mesmo aconteceu com Amauri Vendemiatti, diretor da Harmon. “Nosso interesse era encontrar empresas do setor as quais pudéssemos representar no Brasil. O evento não foi apenas produtivo como inspirador”, disse.
Para ela, a feira é uma oportunidade valiosa quando se pretende compreender melhor o mercado europeu, acompanhar tendências, identificar potenciais parceiros e fortalecer estratégias de internacionalização.
“Participar da Farete 2025 ampliou minha visão sobre o mercado internacional, reforçando a importância de iniciativas que estimulam a cooperação e a construção de novas parcerias”, concluiu.
Lucas Ballotta, diretor do Núcleo Jovem da Società Italiana di Piracicaba, disse que a experiência como facilitador para os participantes dessa renomada feira foi fundamental para o aprimoramento das atividades do Núcleo e para fortalecer a internacionalização do setor industrial de Piracicaba e região.
“Posso dizer com segurança que foi uma iniciativa de sucesso. Conseguimos selecionar empresas da cidade, que alcançaram seus objetivos no evento. Vamos fortalecer nossa participação para os próximos anos, atraindo assim ainda mais empresários para o mercado internacional, especialmente com a Itália, a segunda pátria de todos nós, ítalos descendentes”.