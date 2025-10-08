Piracicaba sedia Composhow, feira inédita sobre compostagem

Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, a Composhow — Feira Brasileira de Compostagem — teve início ontem, terça-feira (07), no Engenho Central. O evento prossegue hoje, quarta-feira (08), das 8h às 19h, e na quinta-feira (09), das 8h às 15h. A entrada é gratuita para visitantes mediante inscrição no site oficial.
Na cerimônia de abertura, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Maurício Perissinotto, representando o prefeito Helinho Zanatta, ressaltou a importância de Piracicaba sediar um evento de âmbito nacional sobre compostagem. "É motivo de orgulho termos sido escolhidos para sediar a Composhow, um evento que traz para Piracicaba o debate sobre um tema essencial para o presente e o futuro das cidades: a compostagem e o aproveitamento sustentável dos resíduos", afirmou.
A Composhow 2025 é o primeiro evento do país inteiramente dedicado à compostagem. A programação inclui exposição de máquinas e equipamentos, workshops, demonstrações práticas e um espaço para startups, reunindo empresas, pesquisadores, gestores públicos e profissionais do setor ambiental.
Entre as atividades técnicas está o 3º Encontro Técnico de Compostagem, com painéis sobre compostagem industrial, uso de lodo de ETE, resíduos agroindustriais e políticas públicas para gestão de resíduos. Entre os palestrantes estão o consultor José Tomita, além de Maria Paula Cardeal Volpi e Marcelo Santos.
Além do conteúdo técnico, a feira funciona como espaço de negócios: empresas expositoras apresentam tecnologias para acelerar e qualificar processos de compostagem e soluções aplicáveis na agricultura, no meio urbano e na indústria. Há opção de inscrição paga como congressista para acesso às palestras e encontros técnicos.
