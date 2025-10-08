Piracicaba sedia Composhow, feira inédita sobre compostagem

Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, a Composhow — Feira Brasileira de Compostagem — teve início ontem, terça-feira (07), no Engenho Central. O evento prossegue hoje, quarta-feira (08), das 8h às 19h, e na quinta-feira (09), das 8h às 15h. A entrada é gratuita para visitantes mediante inscrição no site oficial.

Na cerimônia de abertura, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Maurício Perissinotto, representando o prefeito Helinho Zanatta, ressaltou a importância de Piracicaba sediar um evento de âmbito nacional sobre compostagem. "É motivo de orgulho termos sido escolhidos para sediar a Composhow, um evento que traz para Piracicaba o debate sobre um tema essencial para o presente e o futuro das cidades: a compostagem e o aproveitamento sustentável dos resíduos", afirmou.