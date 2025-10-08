Salário de R$7 mil: Banco do Brasil abre concurso; saiba mais

O Banco do Brasil (BB) está finalizando os preparativos para a realização de um novo concurso público de abrangência nacional, destinado a candidatos com ensino médio completo. A seleção oferece remuneração inicial de R$ 3,9 mil, que pode alcançar cerca de R$ 7 mil com a inclusão de benefícios.
- Salário de R$9,6 mil: veja os concursos abertos nesta semana
- Caixa Econômica abre concurso com salários de R$16 mil; veja
- Piracicaba e região abrem mais de 1,2 mil vagas de emprego; veja
As vagas serão para o cargo de Escriturário, com funções específicas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. O banco possui aproximadamente 7,8 mil cargos vagos, o que indica a necessidade de recomposição do quadro de funcionários.
Em comunicado, o Banco do Brasil informou que o edital está em fase de elaboração, e as informações oficiais serão divulgadas pelos canais institucionais nas próximas semanas.
Um fator que deve agilizar o processo é a manutenção do contrato com a Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso anterior. O acordo é válido até dezembro de 2025, o que permite a continuidade da parceria sem a necessidade de novo processo licitatório.
Detalhes da remuneração e benefícios
O Escriturário cumpre jornada de trabalho de seis horas diárias. O salário-base, após o reajuste determinado pela Convenção Coletiva 2024/2026, será de R$ 3,9 mil. Com a adição dos benefícios, o valor mensal pode chegar a R$ 6.948,80.
Os benefícios inclusos são:
- Auxílio-refeição: R$ 1.110,12
- Auxílio-alimentação: R$ 874,78
- Auxílio-creche: R$ 659,67
- Vale-cultura: R$ 50
- Planos de saúde, odontológicos e previdência complementar.
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
O edital de 2022 ofertou mais de 6 mil vagas para Escriturário. O processo seletivo atraiu mais de 1 milhão de inscritos e foi composto por 70 questões objetivas e uma redação.
- Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro.
- Conteúdo Específico (Agente Comercial): Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Informática, Vendas e Negociação.
- Conteúdo Específico (Agente de Tecnologia): Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Inscrições e data da prova
As inscrições serão abertas após a publicação oficial do edital e deverão ser realizadas diretamente no site da Fundação Cesgranrio. As datas ainda não foram divulgadas pela instituição, porém devem ser divulgadas nas próximas semanas.
A recomendação de especialistas é iniciar a preparação com base no conteúdo programático do edital de 2022, que serve como referência. Disciplinas como Vendas e Negociação tiveram peso relevante na edição anterior e podem ser determinantes na próxima seleção. A preparação antecipada pode também ser útil para candidatos interessados em vagas em outros bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, que frequentemente cobram conteúdos similares.