08 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
OPORTUNIDADE

Salário de R$7 mil: Banco do Brasil abre concurso; saiba mais

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As vagas serão destinadas a candidatos com ensino médio completo
As vagas serão destinadas a candidatos com ensino médio completo

O Banco do Brasil (BB) está finalizando os preparativos para a realização de um novo concurso público de abrangência nacional, destinado a candidatos com ensino médio completo. A seleção oferece remuneração inicial de R$ 3,9 mil, que pode alcançar cerca de R$ 7 mil com a inclusão de benefícios.

VEJA MAIS:

As vagas serão para o cargo de Escriturário, com funções específicas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. O banco possui aproximadamente 7,8 mil cargos vagos, o que indica a necessidade de recomposição do quadro de funcionários.

Em comunicado, o Banco do Brasil informou que o edital está em fase de elaboração, e as informações oficiais serão divulgadas pelos canais institucionais nas próximas semanas.

Um fator que deve agilizar o processo é a manutenção do contrato com a Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso anterior. O acordo é válido até dezembro de 2025, o que permite a continuidade da parceria sem a necessidade de novo processo licitatório.

Detalhes da remuneração e benefícios

O Escriturário cumpre jornada de trabalho de seis horas diárias. O salário-base, após o reajuste determinado pela Convenção Coletiva 2024/2026, será de R$ 3,9 mil. Com a adição dos benefícios, o valor mensal pode chegar a R$ 6.948,80.

Os benefícios inclusos são:

  • Auxílio-refeição: R$ 1.110,12
  • Auxílio-alimentação: R$ 874,78
  • Auxílio-creche: R$ 659,67
  • Vale-cultura: R$ 50
  • Planos de saúde, odontológicos e previdência complementar.
  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

O edital de 2022 ofertou mais de 6 mil vagas para Escriturário. O processo seletivo atraiu mais de 1 milhão de inscritos e foi composto por 70 questões objetivas e uma redação.

  • Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro.
  • Conteúdo Específico (Agente Comercial): Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Informática, Vendas e Negociação.
  • Conteúdo Específico (Agente de Tecnologia): Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação.
  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Inscrições e data da prova

As inscrições serão abertas após a publicação oficial do edital e deverão ser realizadas diretamente no site da Fundação Cesgranrio. As datas ainda não foram divulgadas pela instituição, porém devem ser divulgadas nas próximas semanas.

A recomendação de especialistas é iniciar a preparação com base no conteúdo programático do edital de 2022, que serve como referência. Disciplinas como Vendas e Negociação tiveram peso relevante na edição anterior e podem ser determinantes na próxima seleção. A preparação antecipada pode também ser útil para candidatos interessados em vagas em outros bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, que frequentemente cobram conteúdos similares.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários