Salário de R$7 mil: Banco do Brasil abre concurso; saiba mais

As vagas serão para o cargo de Escriturário, com funções específicas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. O banco possui aproximadamente 7,8 mil cargos vagos, o que indica a necessidade de recomposição do quadro de funcionários.

O Banco do Brasil (BB) está finalizando os preparativos para a realização de um novo concurso público de abrangência nacional, destinado a candidatos com ensino médio completo. A seleção oferece remuneração inicial de R$ 3,9 mil, que pode alcançar cerca de R$ 7 mil com a inclusão de benefícios.

Em comunicado, o Banco do Brasil informou que o edital está em fase de elaboração, e as informações oficiais serão divulgadas pelos canais institucionais nas próximas semanas.

Um fator que deve agilizar o processo é a manutenção do contrato com a Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso anterior. O acordo é válido até dezembro de 2025, o que permite a continuidade da parceria sem a necessidade de novo processo licitatório.

Detalhes da remuneração e benefícios

O Escriturário cumpre jornada de trabalho de seis horas diárias. O salário-base, após o reajuste determinado pela Convenção Coletiva 2024/2026, será de R$ 3,9 mil. Com a adição dos benefícios, o valor mensal pode chegar a R$ 6.948,80.