Piracicaba e região abrem mais de 1,2 mil vagas de emprego; veja

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1258 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 40 vagas de emprego disponíveis, distribuídas em 40 cargos diferentes.
Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Analista Contábil
- Analista de Logística
- Analista de Marketing
- Analista de Recursos Humanos Pleno
- Assistente Administrativo
- Assistente de Loja
- Assistente de Vendas
- Assistente Fiscal / Tributário
- Atendente de Gelateria (Vaga temporária)
- Caseiro
- Consultor Técnico Motos
- Consultor(a) de Vendas
- Consultor(a) de Vendas B2B
- Consultor(a) Técnico(a) de Acabamentos
- Coordenador(a) Farmacêutico(a) Magistral
- Doméstica
- Eletricista
- Eletricista de Manutenção Industrial (Laranjal Paulista/SP)
- Eletricista Instalador
- Encarregado(a) de Limpeza
- Estagiário(a) em Departamento Pessoal
- Estágio em Marketing
- Gerente Comercial no Setor de Construção Civil
- Instrumentista Industrial (Laranjal Paulista/SP)
- Líder / Encarregado
- Líder de Marcenaria
- Mecânico de Motor a Diesel
- Operador de Caixa
- Operador de Carnes
- Operador de Loja - Caixa (Vaga temporária)
- Operador de Padaria
- Operador(a) de Produção
- Promotor de Vendas (Vaga temporária)
- Recepcionista
- Repositor
- Serviços Gerais
- Vendedor(a)
- Vendedor(a) Boutique
- Vendedor(a) de Concessionária
- Vendedor(a) Interno
Águas de São Pedro
Águas de São Pedro está com 32 vagas de emprego abertas para diversos setores. A cidade, conhecida por sua vocação turística e qualidade de vida, apresenta uma boa chance para quem procura uma colocação no mercado.
Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.
Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro.
Confira as vagas:
- Administrativo de Obras: 1 vaga
- Armador: 4 vagas
- Atendente de Cafeteria: 4 vagas
- Auxiliar Administrativo de Obra: 1 vaga
- Carpinteiro: 6 vagas
- Encarregado de Obras: 1 vaga
- Manicure: 1 vaga
- Operadora de Caixa: 1 vaga
- Pedreiro: 2 vagas
- Salgadeira: 1 vaga
- Servente de Obras: 8 vagas
- Vendedora: 2 vagas
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro está com 11 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Os interessados devem ir ao Poupatempo de São Pedro com os seguintes documentos:
- RG e CPF (ou CNH atualizada)
- Carteira de Trabalho
- PIS ativo ou Cartão Cidadão
- Comprovante de endereço recente
- Currículo atualizado
O Poupatempo fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa de vagas está disponível no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:
- Agente de Segurança
- Assistente de Compras
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Camareira
- Cozinheiro
- Eletricista
- Garçom
- Guarda-Vidas
- Operador de Caixa
- Piscineiro
- Repositor de Mercadoria
- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 46 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
-
Auxiliar de limpeza
-
Promotor de vendas externo
-
Auxiliar administrativo
Atendente de restaurante
Cuidadora residente substituta
Assistente de estoque
Jardineiro
Agente de asseio
Operador de produção
Montador de pallets e caixas
Ajudante de motorista
Orientador de serviços (estacionamento)
Auxiliar de produção
Auxiliar de topógrafo
Empregado doméstico faxineiro
Promotor/repositor merchandising
Vigia
Auxiliar logístico i
Atendente
Ajudante geral
Auxiliar de expedição
Trabalhador rural
Ajudante geral em encanamento industrial
Atendente de lanchonete
Cozinheiro de restaurante
Garçom
Auxiliar de cozinha
Assistente de administração de materiais
Assistente de processos
Auxiliar operacional i
Ajudante de produção
Pintor de obras
Pedreiro
Carpinteiro de obras
Ajudante de pedreiro
Vendedor - segmento turismo
Caseiro
Inspetor de qualidade
Controlador de acesso
Mecânico de refrigeração e climatização
Vendedor externo
Modelador
Auxiliar de farmácia iii
Motorista
Auxiliar de carregador
Vendedor varejista
Saltinho
A Prefeitura de Saltinho divulgou nesta semana 1 oportunidade. Para se inscrever acesse o site da administração da cidade na aba "Balcão de Empregos". Confira as vagas:
Motorista
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1124 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade