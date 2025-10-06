Piracicaba e região abrem mais de 1,2 mil vagas de emprego; veja

Administrativo de Obras: 1 vaga

Armador: 4 vagas

Atendente de Cafeteria: 4 vagas

Auxiliar Administrativo de Obra: 1 vaga

Carpinteiro: 6 vagas

Encarregado de Obras: 1 vaga

Manicure: 1 vaga

Operadora de Caixa: 1 vaga

Pedreiro: 2 vagas

Salgadeira: 1 vaga

Servente de Obras: 8 vagas

Vendedora: 2 vagas

São Pedro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro está com 11 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Os interessados devem ir ao Poupatempo de São Pedro com os seguintes documentos:

RG e CPF (ou CNH atualizada) Carteira de Trabalho PIS ativo ou Cartão Cidadão Comprovante de endereço recente Currículo atualizado

O Poupatempo fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa de vagas está disponível no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:

Agente de Segurança

Assistente de Compras

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Serviços Gerais

Camareira

Cozinheiro

Eletricista

Garçom

Guarda-Vidas

Operador de Caixa

Piscineiro

Repositor de Mercadoria

Vendedor Externo

Vendedor Interno

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 46 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades: