Caixa Econômica abre concurso com salários de R$16 mil; veja

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA
Edital será publicado nas próximas semanas
Edital será publicado nas próximas semanas

A Caixa Econômica Federal confirmou a realização de um novo concurso público com oferta de centenas de vagas em todo o país. O edital, que deve ser publicado ainda neste mês de outubro no Diário Oficial da União, trará oportunidades em diferentes áreas com remunerações que variam de R$ 3,7 mil a R$ 16 mil, além de benefícios.

Detalhes da Seleção

O edital está em fase final de elaboração, conforme comunicado pela assessoria de imprensa da Caixa ao portal Tempo Novo. O presidente da instituição, Carlos Vieira, endossou a informação e mencionou que a seleção incluirá vagas para cargos de nível superior e técnico.

Até o momento os cargos confirmados são: Engenheiros, arquitetos e funções técnicas estratégicas estão garantidas no certame.

Existe a possibilidade de inclusão de vagas destinadas a candidatos com nível médio, ampliando o leque de oportunidades. Vale lembrar que, o número exato de vagas e a banca organizadora ainda não foram definidos. A Fundação Cesgranrio, responsável pela última seleção, é citada como possível condutora do processo.

As inscrições terão início após a publicação do edital e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca. O edital completo também estará disponível no site oficial da Caixa.

A última seleção da Caixa foi realizada em 2021, quando foram abertas 4.050 vagas, incluindo posições para Técnico Bancário, Tecnologia da Informação, Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho. Mais de 1,2 milhão de candidatos se inscreveram no processo, que ofereceu salários de até R$ 14.915. Na ocasião, a instituição efetuou 2.571 contratações.

Preparação para candidatos

Especialistas em concursos alertam para a alta concorrência e sugerem iniciar a preparação antecipadamente. Algumas recomendações incluem:

  • Revisar o conteúdo de editais anteriores da Caixa e provas aplicadas por bancas como a Cesgranrio.
  • Priorizar o estudo de disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Atualidades e Conhecimentos Bancários.
  • Elaborar um cronograma de estudos que contemple revisões periódicas.
  • Realizar simulados e resolver provas de edições anteriores.
  • Acompanhar os comunicados oficiais da Caixa sobre vagas e cargos.

