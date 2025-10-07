Caixa Econômica abre concurso com salários de R$16 mil; veja

A Caixa Econômica Federal confirmou a realização de um novo concurso público com oferta de centenas de vagas em todo o país. O edital, que deve ser publicado ainda neste mês de outubro no Diário Oficial da União, trará oportunidades em diferentes áreas com remunerações que variam de R$ 3,7 mil a R$ 16 mil, além de benefícios.

Detalhes da Seleção

O edital está em fase final de elaboração, conforme comunicado pela assessoria de imprensa da Caixa ao portal Tempo Novo. O presidente da instituição, Carlos Vieira, endossou a informação e mencionou que a seleção incluirá vagas para cargos de nível superior e técnico.