Salário de R$9,6 mil: veja os concursos abertos nesta semana

O certame, organizado pelo Instituto UNIQUE, inclui provas objetivas para todos os cargos, avaliação de títulos para o nível superior e prova prática específica para o cargo de Motorista.

Câmara Municipal de Mirassol, no interior de São Paulo, divulgou o Edital nº 01/2025 para seu concurso público, oferecendo 9 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam candidatos com níveis de escolaridade médio/técnico e superior.

Estão disponíveis 10 cargos, com as seguintes vagas e remunerações. Os postos de nível médio/técnico, que incluem Motorista, Agente Administrativo, Agente de Recreação e Atendimento e Agente Parlamentar (todos com 1 vaga imediata), têm remuneração inicial de R$ 3.522,18.

Para os cargos de nível superior, os salários são mais elevados. O valor de R$ 6.488,22 é destinado ao Analista de Compras, Licitações e Contratos Administrativos (1 vaga), Contador (Cadastro Reserva), Coordenador Pedagógico e de Projetos (1 vaga), Controlador Interno (1 vaga) e Jornalista (1 vaga). O maior vencimento é oferecido ao Diretor da Escola do Legislativo (1 vaga), atingindo R$ 9.637,74.

As inscrições podem ser feitas de 6 de outubro a 19 de novembro de 2025, exclusivamente no site do Instituto UNIQUE. As taxas são de R$ 80,00 para nível médio e R$ 85,00 para nível superior. O edital prevê a possibilidade de isenção da taxa.