OPORTUNIDADE

Salário de R$9,6 mil: veja os concursos abertos nesta semana

Salários oferecidos podem chegar a R$9,6 mil
 Câmara Municipal de Mirassol, no interior de São Paulo, divulgou o Edital nº 01/2025 para seu concurso público, oferecendo 9 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam candidatos com níveis de escolaridade médio/técnico e superior.

O certame, organizado pelo Instituto UNIQUE, inclui provas objetivas para todos os cargos, avaliação de títulos para o nível superior e prova prática específica para o cargo de Motorista.

Cargos, Remunerações e Inscrições

Estão disponíveis 10 cargos, com as seguintes vagas e remunerações. Os postos de nível médio/técnico, que incluem Motorista, Agente Administrativo, Agente de Recreação e Atendimento e Agente Parlamentar (todos com 1 vaga imediata), têm remuneração inicial de R$ 3.522,18.

Para os cargos de nível superior, os salários são mais elevados. O valor de R$ 6.488,22 é destinado ao Analista de Compras, Licitações e Contratos Administrativos (1 vaga), Contador (Cadastro Reserva), Coordenador Pedagógico e de Projetos (1 vaga), Controlador Interno (1 vaga) e Jornalista (1 vaga). O maior vencimento é oferecido ao Diretor da Escola do Legislativo (1 vaga), atingindo R$ 9.637,74.

As inscrições podem ser feitas de 6 de outubro a 19 de novembro de 2025, exclusivamente no site do Instituto UNIQUE. As taxas são de R$ 80,00 para nível médio e R$ 85,00 para nível superior. O edital prevê a possibilidade de isenção da taxa.

As provas objetivas estão agendadas para o dia 7 de dezembro de 2025, na cidade de Mirassol, e abordarão Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.

  • Período da manhã: Provas para Motorista, Agente Parlamentar, Analista de Compras, Contador e Diretor do Legislativo.
  • Período da tarde: Provas para os demais cargos.

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, e será regido pelo regime estatutário.

Concurso Câmara de Dumont (SP)

Também no interior de São Paulo, a Câmara Municipal de Dumont inicia as inscrições para seu concurso público. O edital, organizado pelo Inebam, oferece uma vaga imediata para o cargo de Escriturário, com provimento pelo regime celetista.

A função exige ensino médio completo e noções de informática, com um salário inicial de R$ 3.307,58 para 40 horas semanais. As inscrições abrem às 10h desta sexta-feira (3) e vão até as 16h do dia 3 de novembro de 2025, devendo ser realizadas no endereço eletrônico do Inepam. A taxa de participação é de R$ 65,00.

O processo seletivo consistirá em uma única etapa, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame terá 30 questões de múltipla escolha, cobrindo Português (10), Matemática (5) e Conhecimentos Específicos (15). A aplicação da prova está prevista para 23 de novembro de 2025.

O concurso da Câmara de Dumont terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

