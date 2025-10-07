Enterro digno: Prefeitura passa a recolher animais falecidos

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), implementou um novo serviço essencial para a população: o recolhimento e a destinação adequada de animais de estimação após o óbito. A iniciativa visa proporcionar um procedimento digno, seguro e ecologicamente correto, combatendo o descarte irregular e promovendo a saúde pública e a preservação ambiental.

Com o objetivo de evitar o abandono de corpos de animais em vias públicas, terrenos baldios ou locais inadequados, que podem gerar riscos sanitários e ambientais, a medida oferece uma alternativa gratuita e responsável aos munícipes. Para utilizar o serviço, o tutor deve acondicionar o corpo do animal em um saco plástico resistente e levá-lo ao Centro de Controle de Zoonoses. O CCZ está localizado na Rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá.