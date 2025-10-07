07 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

Enterro digno: Prefeitura passa a recolher animais falecidos

A ação visa um descarte digno, seguro e ecológico, protegendo a saúde pública e o meio ambiente.
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), implementou um novo serviço essencial para a população: o recolhimento e a destinação adequada de animais de estimação após o óbito. A iniciativa visa proporcionar um procedimento digno, seguro e ecologicamente correto, combatendo o descarte irregular e promovendo a saúde pública e a preservação ambiental.

Com o objetivo de evitar o abandono de corpos de animais em vias públicas, terrenos baldios ou locais inadequados, que podem gerar riscos sanitários e ambientais, a medida oferece uma alternativa gratuita e responsável aos munícipes. Para utilizar o serviço, o tutor deve acondicionar o corpo do animal em um saco plástico resistente e levá-lo ao Centro de Controle de Zoonoses. O CCZ está localizado na Rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá.

Os horários de atendimento para o recolhimento são de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Aos sábados, domingos e feriados, o serviço está disponível das 8h às 11h. No local, será necessário preencher uma documentação simples para registro e controle da destinação.

A Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal reforça que o novo programa sublinha o compromisso da cidade com o cuidado e o respeito aos animais, ao mesmo tempo em que contribui para a construção de uma Piracicaba mais limpa, consciente e saudável.

