Tempestades voltam a ameaçar Piracicaba; saiba quando

Entre os dias 7 e 10 de outubro, espera-se a atuação de ventos mais intensos vindos do oceano, o que poderá provocar agitação marítima ao longo do litoral paulista. Esses ventos também devem contribuir para a queda das temperaturas, resultando em um padrão mais ameno para esta época do ano.

Modelos meteorológicos atualizados indicam que a partir do dia 7 de outubro haverá mudanças significativas nas condições do tempo em Piracicaba e em outras regiões do estado de São Paulo. As análises apontam que a atmosfera deve se tornar mais instável, criando condições para o retorno das chuvas após um período prolongado de tempo seco na cidade.

A mudança no padrão atmosférico está relacionada ao avanço de sistemas de baixa pressão e à influência de correntes oceânicas mais frias, que tendem a modificar a circulação de ar sobre o estado. A formação de áreas de instabilidade pode favorecer o desenvolvimento de nuvens carregadas em diversas regiões, inclusive no interior.

Além disso, por volta do dia 14 de outubro, os modelos meteorológicos sinalizam a chegada de uma frente fria de maior intensidade. Esse sistema poderá provocar chuvas mais volumosas e tempestades em vários pontos do estado, incluindo a região noroeste, que vem registrando baixos índices pluviométricos desde o início do ano.

A previsão de retorno das chuvas é acompanhada com atenção por produtores rurais e órgãos de defesa civil. A estiagem prolongada no interior paulista tem impactado a agricultura, o abastecimento de água e os níveis dos reservatórios.