24 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CENA CHOCANTE

Vídeo mostra barro saindo do chão e tomando rua em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um rompimento em uma tubulação subterrânea causou um vazamento de água e barro que tomou conta da Rua do Rosário, no Centro de Piracicaba, na madrugada desta terça-feira (21). O episódio foi registrado por uma câmera de segurança e chamou atenção pela velocidade com que a via foi invadida.

As imagens mostram o momento em que o material começa a sair pelas frestas do asfalto e rapidamente se espalha pela rua, formando uma enxurrada.

Moradora relata problema após obras

De acordo com uma moradora da região, o incidente ocorreu após uma sequência de intervenções na pavimentação do mesmo trecho. Segundo ela, aquele ponto já havia passado por pelo menos três reparos recentes.

A situação levantou questionamentos sobre a durabilidade das obras realizadas no local.

Vídeo mostra força do vazamento

O registro, encaminhado à EPTV, afiliada da TV Globo, evidencia a intensidade do rompimento. Em poucos segundos, a mistura de água e barro avança e cobre parte significativa da via.

O flagrante gerou preocupação entre moradores e motoristas que circulam pela região central.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Rede antiga causou rompimento

A Prefeitura de Piracicaba informou que o problema foi provocado pela idade avançada da rede de abastecimento instalada no local. Segundo o município, a estrutura não suportou e acabou cedendo.

Ainda de acordo com a administração, há um plano para substituir cerca de 70 quilômetros de redes antigas na região central da cidade.

Reparo foi concluído no mesmo dia

Equipes foram mobilizadas e realizaram o conserto da tubulação ainda na manhã desta terça-feira. O abastecimento de água foi normalizado após a intervenção.

O caso reforça a necessidade de modernização da infraestrutura urbana para evitar novos episódios semelhantes.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários