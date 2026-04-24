Um rompimento em uma tubulação subterrânea causou um vazamento de água e barro que tomou conta da Rua do Rosário, no Centro de Piracicaba, na madrugada desta terça-feira (21). O episódio foi registrado por uma câmera de segurança e chamou atenção pela velocidade com que a via foi invadida.

As imagens mostram o momento em que o material começa a sair pelas frestas do asfalto e rapidamente se espalha pela rua, formando uma enxurrada.

Moradora relata problema após obras

De acordo com uma moradora da região, o incidente ocorreu após uma sequência de intervenções na pavimentação do mesmo trecho. Segundo ela, aquele ponto já havia passado por pelo menos três reparos recentes.