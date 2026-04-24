Um rompimento em uma tubulação subterrânea causou um vazamento de água e barro que tomou conta da Rua do Rosário, no Centro de Piracicaba, na madrugada desta terça-feira (21). O episódio foi registrado por uma câmera de segurança e chamou atenção pela velocidade com que a via foi invadida.
As imagens mostram o momento em que o material começa a sair pelas frestas do asfalto e rapidamente se espalha pela rua, formando uma enxurrada.
Moradora relata problema após obras
De acordo com uma moradora da região, o incidente ocorreu após uma sequência de intervenções na pavimentação do mesmo trecho. Segundo ela, aquele ponto já havia passado por pelo menos três reparos recentes.
A situação levantou questionamentos sobre a durabilidade das obras realizadas no local.
Vídeo mostra força do vazamento
O registro, encaminhado à EPTV, afiliada da TV Globo, evidencia a intensidade do rompimento. Em poucos segundos, a mistura de água e barro avança e cobre parte significativa da via.
O flagrante gerou preocupação entre moradores e motoristas que circulam pela região central.
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Rede antiga causou rompimento
A Prefeitura de Piracicaba informou que o problema foi provocado pela idade avançada da rede de abastecimento instalada no local. Segundo o município, a estrutura não suportou e acabou cedendo.
Ainda de acordo com a administração, há um plano para substituir cerca de 70 quilômetros de redes antigas na região central da cidade.
Reparo foi concluído no mesmo dia
Equipes foram mobilizadas e realizaram o conserto da tubulação ainda na manhã desta terça-feira. O abastecimento de água foi normalizado após a intervenção.
O caso reforça a necessidade de modernização da infraestrutura urbana para evitar novos episódios semelhantes.