ALMANAQUE PIRACICABA

Livro '1001 Ruas' será lançado nesta quarta-feira (08)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
200 exemplares da obra serão vendidos na noite de lançamento.
200 exemplares da obra serão vendidos na noite de lançamento.

Piracicaba ganhará uma nova obra literária nesta quarta-feira (08), com o lançamento do "Almanaque Piracicaba – 1001 Ruas". O livro, que reúne perfis de 1001 personalidades homenageadas com nomes de ruas na cidade, conta com prefácio assinado pelo arquiteto João Chaddad.

A concepção do projeto remonta a 2014, quando o ex-prefeito Barjas Negri, após encontrar o livro "1001 Ruas de São Paulo" de Sílvia Costa Rosa, compartilhou a ideia com o jornalista Miromar A. Rosa. A iniciativa foi retomada no final de 2023, com a formação de uma equipe que incluiu o historiador Fábio Bragança e a bacharel em Direito Kátia Mesquita, responsáveis pela pesquisa e consolidação das leis municipais.

A pesquisa para a obra envolveu a seleção inicial de 400 nomes por Barjas Negri a partir de listas telefônicas, complementada por 200 registros fornecidos pela Câmara Municipal. A partir desses 600 dados, a equipe expandiu a investigação até compilar as 1001 biografias. O trabalho foi fundamentado em publicações da Câmara Municipal, projetos de lei, o "Almanaque Piracicaba 2002-2003", além de documentos legislativos e arquivos históricos.

O resultado é um volume detalhado, apresentando 1001 currículos. Em 950 casos, são citados os números dos decretos ou leis correspondentes, e em 383, identifica-se o vereador ou vereadora propositor(a). As ruas abordadas no almanaque estão distribuídas por 150 bairros de Piracicaba. O desenvolvimento da obra demandou cerca de dez meses de trabalho colaborativo, com o apoio de servidores e estagiários do Setor de Gestão de Departamento e Arquivo da Câmara Municipal.

A publicação foi viabilizada pelo patrocínio da Acipi, Unimed, Coplacana e do Instituto Pecege, contando com a chancela do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). A edição gráfica foi conduzida pelo publicitário Marco Moratori, da agência Comunique.

Entre os perfis destacados na obra, constam figuras como Lyson Gaster (Rua, Nova Iguaçu), cantora nascida na Espanha; Alberto Vollet Sachs (Avenida, Morumbi), vice-prefeito piracicabano; Madame Curie (Rua, Nhô Quim), física laureada com o Prêmio Nobel; a escritora Cassandra Rios (Rua, Monte Rey), autora de ficção; e Íris Ast (Rua, Jardim Camargo), bailarina estoniana.

SERVIÇO

Noite de autógrafos do Almanaque Piracicaba – 1001 Ruas aberta ao público. Quarta?feira (08), às 19h, no foyer do auditório da Acipi - Rua Prudente de Moraes, nº 459, Centro. 200 exemplares vendidos à R$ 70,00. Informações apenas por WhatsApp: (19) 9 99250201.

