Famosa festa das crianças da 'Dona Cida' é neste domingo (12)

Neste domingo (12), data em que se celebra o Dia das Crianças, a aposentada Maria Aparecida Aurélio Gregório mais uma vez transformará a Rua Maceió, 507, no Glebas Califórnia, em um ponto de celebração para a comunidade. Há 50 anos, ela se dedica a organizar o evento, financiando-o com a venda de roupas e salgados ao longo do ano. “Também recebo algumas doações, principalmente de brinquedos em bom estado”, contou ao Jornal de Piracicaba, destacando a importância da comunidade para a realização da festa.

A celebração, que começa às 12h, promete um almoço farto com macarronada e canja, seguido de sorvete para a criançada, que poderá se divertir com diversas brincadeiras. Não é necessário inscrição, basta comparecer. Maria Aparecida revela que a iniciativa nasceu de uma promessa e do alcance de uma “graça”, motivando-a a animar o dia dos pequenos no bairro desde então.

Programação Oficial Amplia Celebrações em Piracicaba