Famosa festa das crianças da 'Dona Cida' é neste domingo (12)

Neste domingo (12), data em que se celebra o Dia das Crianças, a aposentada Maria Aparecida Aurélio Gregório mais uma vez transformará a Rua Maceió, 507, no Glebas Califórnia, em um ponto de celebração para a comunidade. Há 50 anos, ela se dedica a organizar o evento, financiando-o com a venda de roupas e salgados ao longo do ano. “Também recebo algumas doações, principalmente de brinquedos em bom estado”, contou ao Jornal de Piracicaba, destacando a importância da comunidade para a realização da festa.
A celebração, que começa às 12h, promete um almoço farto com macarronada e canja, seguido de sorvete para a criançada, que poderá se divertir com diversas brincadeiras. Não é necessário inscrição, basta comparecer. Maria Aparecida revela que a iniciativa nasceu de uma promessa e do alcance de uma “graça”, motivando-a a animar o dia dos pequenos no bairro desde então.
Programação Oficial Amplia Celebrações em Piracicaba
Além da acolhedora festa de Maria Aparecida, a cidade de Piracicaba oferece uma série de outras atividades gratuitas para o Dia das Crianças:
A Magia da Infância (Acipi)
Ação “O Presente que Conecta”, com a Roleta Mágica, distribuirá presentes instantâneos para crianças de 0 a 12 anos. A participação é gratuita (uma vez por criança, acompanhada de responsável) e inclui itens como cubo mágico, bolhinhas de sabão, massinha de modelar, mola maluca, pega vareta, ioiô, peteca e livros para colorir. A distribuição ocorre conforme a disponibilidade do estoque.
PROGRAMAÇÃO – Sempre das 16h às 18h:
08/10: Bairro Paulista – Rua do Rosário (entre as lojas Biruta e Detoni);
09/10: Bairro Piracicamirim – Avenida Dois Córregos (próximo à Gustinho Eletrônicos);
10/10: Centro – Rua Benjamin Constant (próximo à Pica Pau Brinquedos) e Rua Governador Pedro de Toledo (próximo à loja Cigana).
Festa das Crianças no Engenho Central
No domingo (12), das 9h às 13h, o Engenho Central receberá a terceira edição da Festa das Crianças, que este ano terá como tema “Super-Heróis”. A iniciativa conjunta da Unimed Piracicaba, Acipi, Simespi e Prefeitura espera reunir cerca de 4.000 crianças de quatro a 12 anos.
Entre as atrações estão um circuito de brinquedos com tobogãs, futebol de sabão, camas elásticas e piscina de bolinhas, além de pintura facial, escultura em balões e a presença de super-heróis. O público poderá assistir a atrações musicais, apresentações de palhaços e saborear pipoca e algodão-doce distribuídos durante o evento.
Também haverá espaço garantido para ações educativas e de bem-estar, com oficinas de promoção à saúde, orientadas por nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos e fonoaudiólogos.
Com iniciativas solidárias e uma vasta programação oficial, Piracicaba se prepara para oferecer um Dia das Crianças repleto de alegria, diversão e inclusão para todos os seus pequenos moradores.