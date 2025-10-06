Dia das Crianças: festa deve receber 4 mil pessoas no Engenho

O Dia das Crianças será celebrado com um grande evento em Piracicaba. No próximo domingo, 12 de outubro, das 9h às 13h, o Engenho Central será palco da terceira edição da Festa das Criança, que neste ano traz como tema os Super Heróis. A iniciativa conjunta é da Unimed Piracicaba, Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), Simespi (Sindicato Patronal das Indústrias do Setor Metalmecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) e Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Cultura e Secretaria de Turismo. A expectativa é reunir cerca de 4.000 crianças de quatro a 12 anos em um dia de muita diversão e distribuição de guloseimas e presentes.
A programação está repleta de atividades gratuitas para encantar os pequenos e pequenas. Entre as atrações estão um circuito de brinquedos com tobogãs, futebol de sabão, camas elásticas e piscina de bolinhas, além de pintura facial, escultura em balões, presença de super-heróis. O público também poderá assistir a atrações musicais, acompanhar apresentações de palhaços e saborear pipoca e algodão-doce distribuídos durante o evento. Além disso, cada criança receberá um brinquedo como lembrança da data. O acesso ao evento pode ser feito pela ponte estaiada, passarela pênsil e avenida Maurice Allain.
As ações educativas e de bem-estar também terão espaço garantido, com oficinas de promoção à saúde, orientadas por nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos e fonoaudiólogos.
Para o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, o encontro representa muito mais do que um dia de diversão. “É a chance de levar carinho, cuidado e esperança para centenas de famílias. Para a Unimed Piracicaba, estar presente em uma iniciativa tão especial é reafirmar nosso compromisso com a vida e com a comunidade. Essa ação só se torna possível pela parceria com a Prefeitura, o Simespi e a Acipi, que, juntos, transformam esse momento em um gesto de amor e solidariedade".
O presidente do Simespi, Erick Gomes, ressalta a relevância da parceria para proporcionar uma festa com atrações especiais aos piracicabanos. “Oferecer esta festa às crianças de Piracicaba é, para nós, uma forma de presentear a cidade. Mais do que diversão, trata-se de proporcionar momentos de alegria, cuidado e integração em um dia que é todo delas. A união do Simespi com as entidades reforça a importância de trabalharmos juntos em prol da comunidade”.
Maurício Benato, presidente da Acipi, destaca o objetivo do evento: "Queremos promover um dia inesquecível para as crianças, com programação totalmente gratuita e repleta de diversão. O objetivo é oferecer momentos de alegria e celebrar a infância de forma única, criando memórias que ficarão na lembrança de todos os participantes".
A secretária de Turismo, Clarissa Quiararia destaca o Engenho Central como cenário da festa. "É um espaço que pulsa cultura, turismo e convivência, e nada melhor do que celebrar o Dia das Crianças aqui, com alegria e diversão para toda a família. Nosso desejo é que cada piracicabano e turista se sinta integrado a esse patrimônio da nossa cidade e que as crianças levem consigo boas lembranças desse dia e desse lugar".
Para Carlos Beltrame, secretário de Cultura, “é uma alegria ver o Engenho Central tomado por tantas crianças e famílias celebrando juntas”. A Festa das Crianças, segundo ele, é um exemplo de como a união entre poder público e iniciativa privada transforma sonhos em realidade. “Hoje, cada sorriso é a prova de que investir em cultura, lazer e bem-estar é cuidar do futuro de Piracicaba”, finaliza.