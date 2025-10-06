Dia das Crianças: festa deve receber 4 mil pessoas no Engenho

O Dia das Crianças será celebrado com um grande evento em Piracicaba. No próximo domingo, 12 de outubro, das 9h às 13h, o Engenho Central será palco da terceira edição da Festa das Criança, que neste ano traz como tema os Super Heróis. A iniciativa conjunta é da Unimed Piracicaba, Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), Simespi (Sindicato Patronal das Indústrias do Setor Metalmecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) e Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Cultura e Secretaria de Turismo. A expectativa é reunir cerca de 4.000 crianças de quatro a 12 anos em um dia de muita diversão e distribuição de guloseimas e presentes.

Saiba Mais:

A programação está repleta de atividades gratuitas para encantar os pequenos e pequenas. Entre as atrações estão um circuito de brinquedos com tobogãs, futebol de sabão, camas elásticas e piscina de bolinhas, além de pintura facial, escultura em balões, presença de super-heróis. O público também poderá assistir a atrações musicais, acompanhar apresentações de palhaços e saborear pipoca e algodão-doce distribuídos durante o evento. Além disso, cada criança receberá um brinquedo como lembrança da data. O acesso ao evento pode ser feito pela ponte estaiada, passarela pênsil e avenida Maurice Allain.