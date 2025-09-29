29 de setembro de 2025
COM FORMOL

Fraude no leite: Anvisa suspende marca popular; Veja qual

Por Bia Xavier - JP
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik
Se encontrar formol em alimento, informe a Anvisa ou o Procon imediatamente.
A Anvisa determinou a suspensão imediata e o recolhimento de lotes do leite fabricado pela LBR Lácteos após análises laboratoriais identificarem a presença de formol — substância proibida e tóxica em alimentos. A medida atinge pontos de venda em diferentes estados e segue em vigor até que novos exames confirmem a segurança dos produtos.

VEJA MAIS:

A agência justificou a ação como necessária para preservar a saúde pública. Foram solicitadas coletas adicionais para testes complementares e bloqueio dos lotes suspeitos na cadeia de distribuição. Varejistas receberam orientações para retirar as unidades das prateleiras e comunicar os consumidores.

O que as análises apontaram 

Os exames indicaram adulteração que compromete a integridade do produto. Além da presença de formol, as perícias avaliam possíveis diluições e outras alterações que reduzem o valor nutricional do leite. Resultados finais serão divulgados assim que os laudos laboratoriais estiverem concluídos.

Especialistas recomendam que quem tiver embalagens da marca confira imediatamente o número do lote e suspenda o consumo. Guardar a embalagem e o comprovante de compra ajuda em eventuais perícias e na troca ou reembolso. Em caso de sintomas como náuseas, irritação na garganta ou desconforto abdominal, procure atendimento médico e leve a embalagem.

O formol é irritante e tem potencial cancerígeno quando a exposição é prolongada. Mesmo em concentrações baixas, pode provocar problemas respiratórios, náuseas e irritação das mucosas. Por isso, a retirada preventiva do produto é considerada medida de precaução essencial.

Fiscalização ampliada

Em razão do caso, a Anvisa anunciou reforço nas ações de fiscalização e cooperação com vigilâncias estaduais e municipais. O plano inclui aumento de coletas amostrais, auditorias em fábricas e revisão dos processos de monitoramento de qualidade na cadeia láctea.

A LBR Lácteos afirmou que colaborará com as investigações e apresentará documentos que comprovem seus procedimentos de controle de qualidade. A empresa assegura estar comprometida com a segurança alimentar e diz que seguirá as determinações das autoridades enquanto os testes não forem concluídos.

