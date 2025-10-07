Corrida ou caminhada? Descubra o que é melhor para os joelhos

Para quem ainda repete que “correr detona o joelho”, a ciência do treino tem outra história para contar. Segundo o personal trainer Thiago Carlos da Silva, conselheiro do CREF7/DF e especialista em Treinamento para Beleza e Saúde, o estrago não vem da corrida em si, mas da falta de preparo. Em outras palavras: joelhos sofrem menos quando a musculatura ao redor funciona como escudo.
Fortalecer quadríceps, glúteos e core é, portanto, o diferencial. “Corredores bem condicionados tendem a ter menos dor articular do que pessoas sedentárias”, salienta o profissional. A lógica vale também para quem prefere a caminhada: músculos fortes estabilizam a articulação e distribuem melhor o impacto.
Antes do tênis tocar o chão
- Musculatura firme – quadríceps, glúteos e abdômen blindam a articulação.
- Cadência leve – passos curtos e silenciosos reduzem a sobrecarga.
- Sola certa – amortecimento adequado do calçado é decisivo.
- Superfície amiga – pisos regulares e planos minimizam torções.
- Mistura inteligente – alternar trote e marcha aprimora o fôlego sem exagero.
Caminhar 45 minutos ou correr 20?
A resposta pode ser “os dois”. O treino intervalado — alternar alguns minutos de marcha acelerada com trotes leves — acelera o metabolismo, melhora o humor e ainda prepara o corpo para esforços maiores, tudo com risco articular reduzido.
E quando o assunto é joelho, o terreno faz diferença: asfalto liso oferece previsibilidade, mas grama bem cuidada suaviza o impacto. Seja qual for a escolha, a recomendação é a mesma: acompanhamento de um profissional de Educação Física registrado e exames médicos em dia.
Afinal, caminhada e corrida são ferramentas complementares. Com técnica, fortalecimento e bom senso, ambas podem ampliar longevidade, controlar o peso e, ao contrário do mito, proteger os joelhos.
