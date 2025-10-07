07 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
SAÚDE

Corrida ou caminhada? Descubra o que é melhor para os joelhos

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA
Caminhada e corrida são ferramentas complementares
Para quem ainda repete que “correr detona o joelho”, a ciência do treino tem outra história para contar. Segundo o personal trainer Thiago Carlos da Silva, conselheiro do CREF7/DF e especialista em Treinamento para Beleza e Saúde, o estrago não vem da corrida em si, mas da falta de preparo. Em outras palavras: joelhos sofrem menos quando a musculatura ao redor funciona como escudo.

Fortalecer quadríceps, glúteos e core é, portanto, o diferencial. “Corredores bem condicionados tendem a ter menos dor articular do que pessoas sedentárias”, salienta o profissional. A lógica vale também para quem prefere a caminhada: músculos fortes estabilizam a articulação e distribuem melhor o impacto.

Antes do tênis tocar o chão

  • Musculatura firme – quadríceps, glúteos e abdômen blindam a articulação.
  • Cadência leve – passos curtos e silenciosos reduzem a sobrecarga.
  • Sola certa – amortecimento adequado do calçado é decisivo.
  • Superfície amiga – pisos regulares e planos minimizam torções.
  • Mistura inteligente – alternar trote e marcha aprimora o fôlego sem exagero.

Caminhar 45 minutos ou correr 20?

A resposta pode ser “os dois”. O treino intervalado — alternar alguns minutos de marcha acelerada com trotes leves — acelera o metabolismo, melhora o humor e ainda prepara o corpo para esforços maiores, tudo com risco articular reduzido.

E quando o assunto é joelho, o terreno faz diferença: asfalto liso oferece previsibilidade, mas grama bem cuidada suaviza o impacto. Seja qual for a escolha, a recomendação é a mesma: acompanhamento de um profissional de Educação Física registrado e exames médicos em dia.

Afinal, caminhada e corrida são ferramentas complementares. Com técnica, fortalecimento e bom senso, ambas podem ampliar longevidade, controlar o peso e, ao contrário do mito, proteger os joelhos.

