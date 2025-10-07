Corrida ou caminhada? Descubra o que é melhor para os joelhos

Para quem ainda repete que “correr detona o joelho”, a ciência do treino tem outra história para contar. Segundo o personal trainer Thiago Carlos da Silva, conselheiro do CREF7/DF e especialista em Treinamento para Beleza e Saúde, o estrago não vem da corrida em si, mas da falta de preparo. Em outras palavras: joelhos sofrem menos quando a musculatura ao redor funciona como escudo.

VEJA MAIS:

Fortalecer quadríceps, glúteos e core é, portanto, o diferencial. “Corredores bem condicionados tendem a ter menos dor articular do que pessoas sedentárias”, salienta o profissional. A lógica vale também para quem prefere a caminhada: músculos fortes estabilizam a articulação e distribuem melhor o impacto.

Antes do tênis tocar o chão

Musculatura firme – quadríceps, glúteos e abdômen blindam a articulação.

– quadríceps, glúteos e abdômen blindam a articulação. Cadência leve – passos curtos e silenciosos reduzem a sobrecarga.

– passos curtos e silenciosos reduzem a sobrecarga. Sola certa – amortecimento adequado do calçado é decisivo.

– amortecimento adequado do calçado é decisivo. Superfície amiga – pisos regulares e planos minimizam torções.

– pisos regulares e planos minimizam torções. Mistura inteligente – alternar trote e marcha aprimora o fôlego sem exagero.

Caminhar 45 minutos ou correr 20?