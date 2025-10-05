Corrida Corta Mato realiza mais uma edição de sucesso na Esalq

A tradicional Corrida Corta Mato aconteceu neste domingo, 5 de outubro, na Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz). A ação celebrou o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Criada em abril de 1985, a Corrida Corta Mato acontece todo primeiro domingo do mês, de forma gratuita. “Reuníamos 100, 150 pessoas para correr, mas depois que abrimos para a participação de entidades que trabalham por uma causa, chegamos a ter 1.300 pessoas correndo”, conta Luiz Antonio da Cruz, diretor da Associação que organiza a atividade.

Cruz, Edmar Santos Silva e Marisa Diniz Silva, que também integram a Associação, destacam que o objetivo não é competir. “É uma satisfação colaborar com a promoção da saúde”, afirma o diretor.