05 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
TRADIÇÃO

Corrida Corta Mato realiza mais uma edição de sucesso na Esalq

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A tradicional Corrida Corta Mato aconteceu neste domingo,  5 de outubro, na Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz). A ação celebrou  o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Criada em abril de 1985, a Corrida Corta Mato acontece todo primeiro domingo do mês, de forma gratuita. “Reuníamos 100, 150 pessoas para correr, mas depois que abrimos para a participação de entidades que trabalham por uma causa, chegamos a ter 1.300 pessoas correndo”, conta Luiz Antonio da Cruz, diretor da Associação que organiza a atividade.

Cruz, Edmar Santos Silva e Marisa Diniz Silva, que também integram a Associação, destacam que o objetivo não é competir. “É uma satisfação colaborar com a promoção da saúde”, afirma o diretor.

A atividade de outubro também terá participação do projeto Mama Amiga, das Amigas da Onça, grupo de Piracicaba que doa próteses mamárias externas para mulheres que passaram por mastectomia.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários