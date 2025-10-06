Novo remédio contra o câncer pode chegar ao SUS; veja

O medicamento é utilizado no tratamento de câncer de mama em estágio inicial em aproximadamente 30% dos casos, principalmente em pacientes com características associadas a maior risco de metástase. Também é indicado para situações em que a doença já se espalhou para outras regiões do corpo.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, emitiu parecer favorável na sexta-feira (3.out.2025) à incorporação do medicamento com princípio ativo abemaciclibe no Sistema Único de Saúde (SUS).

O abemaciclibe, comercializado com o nome Verzenios pela farmacêutica Lilly, foi o único fármaco analisado e recomendado para inclusão durante a reunião mais recente da Conitec. O colegiado avalia critérios como eficácia, segurança, custo-efetividade, necessidade clínica e impacto financeiro antes de emitir uma recomendação.

A decisão final sobre a incorporação cabe ao Ministério da Saúde, que tem até 15 dias para oficializar a medida após o parecer da comissão. Embora o processo permita margem de decisão, casos em que o ministério não segue a recomendação da Conitec são pouco frequentes.

Caso a incorporação seja confirmada, o medicamento deverá estar disponível na rede pública em até 180 dias. No entanto, entidades de defesa dos direitos dos pacientes apontam que há medicamentos já incorporados que ainda não estão acessíveis dentro do prazo previsto.

