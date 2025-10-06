06 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
MEDICAMENTO

Novo remédio contra o câncer pode chegar ao SUS; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Abemaciclibe, para casos de alto risco, foi aprovado pela comissão que analisa a incorporação ao Sistema Único de Saúde
Abemaciclibe, para casos de alto risco, foi aprovado pela comissão que analisa a incorporação ao Sistema Único de Saúde

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, emitiu parecer favorável na sexta-feira (3.out.2025) à incorporação do medicamento com princípio ativo abemaciclibe no Sistema Único de Saúde (SUS).

Saiba Mais:

O medicamento é utilizado no tratamento de câncer de mama em estágio inicial em aproximadamente 30% dos casos, principalmente em pacientes com características associadas a maior risco de metástase. Também é indicado para situações em que a doença já se espalhou para outras regiões do corpo.

O abemaciclibe, comercializado com o nome Verzenios pela farmacêutica Lilly, foi o único fármaco analisado e recomendado para inclusão durante a reunião mais recente da Conitec. O colegiado avalia critérios como eficácia, segurança, custo-efetividade, necessidade clínica e impacto financeiro antes de emitir uma recomendação.

A decisão final sobre a incorporação cabe ao Ministério da Saúde, que tem até 15 dias para oficializar a medida após o parecer da comissão. Embora o processo permita margem de decisão, casos em que o ministério não segue a recomendação da Conitec são pouco frequentes.

Caso a incorporação seja confirmada, o medicamento deverá estar disponível na rede pública em até 180 dias. No entanto, entidades de defesa dos direitos dos pacientes apontam que há medicamentos já incorporados que ainda não estão acessíveis dentro do prazo previsto.

Valores do medicamento na rede privada

Atualmente, o abemaciclibe é comercializado no Brasil com preços elevados, variando de acordo com a dosagem e a quantidade de comprimidos. Exemplos de valores observados:

  • 200 mg (60 comprimidos): aproximadamente R$ 25.600
  • 150 mg (60 comprimidos): entre R$ 20.900 e R$ 22.900
  • 100 mg (30 comprimidos): cerca de R$ 7.600
  • 50 mg (30 comprimidos): aproximadamente R$ 4.100

A comercialização ocorre por meio de farmácias especializadas em medicamentos oncológicos, como Sol Medicamentos, MundialFarma e Oncoexpress.

Outubro Rosa e ações do Ministério das Mulheres

No contexto do Outubro Rosa, campanha voltada à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama e do colo do útero, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, fez um pronunciamento na quarta-feira (1º.out), durante a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília.

Durante o evento, a ministra destacou a importância do SUS no cuidado à saúde da mulher e reforçou o papel da campanha na conscientização sobre o tema.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários