ARTE SUSTENTÁVEL

Casas de Papelão em Piracicaba: Memória e Poesia em Exposição

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Trabalho reproduz Casarao do Turismo, um dos pontos turísticos da cidade.
No último sábado (4), a Secretaria Municipal de Turismo, localizada no icônico Engenho Central de Piracicaba, abriu suas portas para a exposição "Casas que Contam Histórias". A mostra, idealizada pela artista Isaura Trindade, apresenta 23 peças singulares confeccionadas inteiramente em papelão, convite à reflexão sobre a casa como espaço de segurança, memória e afeto. O público poderá visitar a exposição gratuitamente até 2 de novembro. Os horários de visitação são de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e aos domingos, das 10h às 16h.

Contemplada pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc 2024, "Casas que Contam Histórias" é um mergulho nas lembranças de Isaura, que, natural de Paraguaçu Paulista e residente em Piracicaba há mais de 25 anos, transpôs para o papelão ícones arquitetônicos da cidade, como a Casa do Povoador e o Casarão do Turismo. A coletânea também inclui representações de moradias reais, criações inspiradas na literatura infantil e obras de ficção.

A artista revela que o projeto surgiu durante o isolamento da pandemia de Covid-19, impulsionada pelo movimento "Fica em casa". "Comecei a refletir sobre as casas como um espaço de segurança e também a valorizar diferentes patrimônios de Piracicaba e região", explica Isaura, que viu na literatura e em seu imaginário a inspiração para usar um material cotidiano como o papelão para construir suas casas, propondo um olhar poético sobre o lar.

Clarissa Quiararia, titular da Secretaria de Turismo, destaca a importância da exposição como um atrativo adicional no Engenho Central. "É mais um espaço para que turistas e piracicabanos possam visitar, contemplar as obras e conhecer a nossa sede. Estamos muito felizes em abrigar esta mostra que faz referência, inclusive, a locais turísticos do município", comenta, reforçando o valor cultural e turístico da iniciativa.

SERVIÇO

Exposição Casas que Contam Histórias, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, no Engenho Central (avenida Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende). Visitação: até 2 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e aos domingos, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Mais informações: (19) 3403-2648.

