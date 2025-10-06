06 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

100 pessoas: Fundo Social doa alimentos para famílias carentes

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
Aproximadamente 100 pessoas dos bairros Jardim Oriente, Água Branca e Monte Feliz foram beneficiadas
Aproximadamente 100 pessoas dos bairros Jardim Oriente, Água Branca e Monte Feliz foram beneficiadas

Uma ação conjunta envolvendo o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, o projeto Quitanda Solidária e a Associação G5 Comunidades resultou na distribuição de alimentos frescos para famílias em situação de vulnerabilidade e entidades sociais nesta semana.

VEJA MAIS:

Aproximadamente 100 pessoas dos bairros Jardim Oriente, Água Branca e Monte Feliz foram beneficiadas. A entrega também atendeu a duas entidades sociais: a Casa do Hip Hop e a Casa da Vovó Ana. Os itens distribuídos incluíram cenoura, cebola, batata, pepino e pimentão, entre outros vegetais.

Os alimentos são coletados na cidade de Sorocaba, onde o projeto Quitanda Solidária tem atuação. Para a viabilização da distribuição em Piracicaba, o Fundo Social contou com o suporte logístico da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Essas secretarias forneceram o transporte e o espaço para a entrega, enquanto a articulação com o G5 Comunidades garantiu a distribuição.

O objetivo da iniciativa é aumentar o alcance das ações sociais e assegurar o acesso a alimentos frescos para a população atendida.

A entrega contou com a participação de Antônio Brione Neto, representando o G5 Comunidades; Cristiane Martins, gerente do Fundo Social de Solidariedade, que representou a presidente do Fundo Social, Valquíria Callovi; e Rogério Marques, pastor, vereador e idealizador da Quitanda Solidária.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valquíria Callovi, destacou o foco da iniciativa: "Nosso objetivo é garantir alimentos de qualidade, frescos e saudáveis. Essa parceria é uma demonstração de união em prol da nossa população."

